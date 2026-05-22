Риск развития диабета может наследоваться от отца, выяснили ученые

Ученые из Университета Южной Дании и Государственного университета Кампинаса установили, что склонность к ожирению и связанным с ним метаболическим нарушениям может передаваться ребенку от отца через сперматозоиды. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

В ходе экспериментов исследователи изучали влияние ожирения у самцов мышей на здоровье их потомства. Выяснилось, что детеныши рождались с нормальным весом и внешне не отличались от контрольной группы. Однако спустя несколько месяцев у них начали проявляться нарушения обмена веществ — непереносимость глюкозы и инсулинорезистентность, которые считаются «предвестниками» диабета второго типа. Особенно выраженными эти изменения оказались у самцов.

Авторы работы назвали это состояние «скрытой метаболической дисфункцией», поскольку внешних признаков ожирения у потомства не наблюдалось. По словам исследователей, это показывает, что последствия ожирения родителей могут проявляться не сразу и не обязательно сопровождаться лишним весом.

Ключевую роль в механизме передачи нарушений играют микроРНК — небольшие молекулы, регулирующие активность генов. У самцов с ожирением ученые обнаружили повышенный уровень микроРНК let-7d и let-7e в жировой ткани и сперматозоидах. Во время оплодотворения эти молекулы попадали в эмбрион и подавляли выработку фермента DICER, который необходим для созревания других микроРНК и нормальной регуляции генов.

Недостаток DICER приводил к нарушениям работы митохондрий — клеточных структур, отвечающих за выработку энергии. В результате у потомства менялся обмен веществ в жировой ткани, что повышало риск развития метаболических заболеваний во взрослом возрасте.

При этом ученые отмечают, что обнаруженные изменения не являются необратимыми. После того как у самцов мышей снижался вес, негативных последствий для потомства не проявлялось. Аналогичные результаты исследователи получили и в ходе анализа данных у людей, однако для окончательного подтверждения результатов необходимы дополнительные исследования.

