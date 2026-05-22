Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Риск развития диабета может наследоваться от отца, выяснили ученые

NatCom: ожирение отца может повышать риск нарушений обмена глюкозы у детей
Shutterstock

Ученые из Университета Южной Дании и Государственного университета Кампинаса установили, что склонность к ожирению и связанным с ним метаболическим нарушениям может передаваться ребенку от отца через сперматозоиды. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

В ходе экспериментов исследователи изучали влияние ожирения у самцов мышей на здоровье их потомства. Выяснилось, что детеныши рождались с нормальным весом и внешне не отличались от контрольной группы. Однако спустя несколько месяцев у них начали проявляться нарушения обмена веществ — непереносимость глюкозы и инсулинорезистентность, которые считаются «предвестниками» диабета второго типа. Особенно выраженными эти изменения оказались у самцов.

Авторы работы назвали это состояние «скрытой метаболической дисфункцией», поскольку внешних признаков ожирения у потомства не наблюдалось. По словам исследователей, это показывает, что последствия ожирения родителей могут проявляться не сразу и не обязательно сопровождаться лишним весом.

Ключевую роль в механизме передачи нарушений играют микроРНК — небольшие молекулы, регулирующие активность генов. У самцов с ожирением ученые обнаружили повышенный уровень микроРНК let-7d и let-7e в жировой ткани и сперматозоидах. Во время оплодотворения эти молекулы попадали в эмбрион и подавляли выработку фермента DICER, который необходим для созревания других микроРНК и нормальной регуляции генов.

Недостаток DICER приводил к нарушениям работы митохондрий — клеточных структур, отвечающих за выработку энергии. В результате у потомства менялся обмен веществ в жировой ткани, что повышало риск развития метаболических заболеваний во взрослом возрасте.

При этом ученые отмечают, что обнаруженные изменения не являются необратимыми. После того как у самцов мышей снижался вес, негативных последствий для потомства не проявлялось. Аналогичные результаты исследователи получили и в ходе анализа данных у людей, однако для окончательного подтверждения результатов необходимы дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, какой из полов сильнее подвержен риску развития болезни Альцгеймера.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!