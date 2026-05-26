Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Глава РАН рассказал, когда в школах появятся новые учебники по физике, химии и биологии

Красников: новые учебники по химии и биологии поступят в школы в 2027 году
Алексей Майшев/РИА Новости

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что новые учебники по физике, химии и биологии для старших классов поступят в школы в сентябре 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предполагается, что учебники для старших классов поступят в школы в сентябре 2027 года - по физике, химии и биологии. Остальные - в сентябре 2028 года», — сказал он.

Красников отметил, что подготовленные учебники должны пройти экспертизу тематических отделений, а затем будут рассмотрены на междисциплинарном совете. Это необходимо для согласованности между разными предметами, чтобы при изучении физики школьники уже владели математикой на достаточном уровне, а при изучении химии имели представление о физических законах, добавил президент РАН.

Красников подчеркнул, что учебники также пройдут экспертизу ведущих ученых в области детской медицины и психологии.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что в следующем году появятся единые учебники по информатике для старшеклассников. Их включение в федеральный перечень запланировано на 2027 год. В работе участвуют эксперты РАН, учитываются новые направления в сфере IT. Следующим этапом станет разработка учебников по информатике для 7–9 классов, отметил Кравцов.

Ранее стало известно, когда введут учебник обществознания под редакцией Медведева.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!