Найден способ лечения диабета первого типа без уколов инсулина

NEJM: созданы клетки для лечения диабета, которые не атакует иммунная система

Ученые из Университета Уппсалы разработали генетически модифицированные бета-клетки, способные избегать атаки иммунной системы при лечении сахарного диабета первого типа. Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine (NEJM:).

Сахарный диабет первого типа развивается из-за того, что иммунная система разрушает бета-клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина. В результате организм теряет способность контролировать уровень сахара в крови, и пациенты вынуждены пожизненно вводить инсулин. Однако инсулинотерапия не полностью воспроизводит естественную регуляцию обмена веществ и не предотвращает осложнения заболевания.

Одним из направлений современной медицины является создание бета-клеток из стволовых клеток. Такие клетки получают в лаборатории из эмбриональных или индуцированных плюрипотентных стволовых клеток и затем пересаживают пациентам.

В ряде клинических исследований подобные подходы уже позволили добиться улучшения контроля уровня глюкозы, а у части пациентов — значительно сократить или полностью отменить инсулин.

Основным препятствием остается иммунное отторжение: пересаженные клетки уничтожаются иммунной системой. Для предотвращения этого применяются иммуносупрессивные препараты, однако они повышают риск инфекций и других осложнений, поэтому ограничены в применении.

В новой работе исследователи предложили подход, при котором бета-клетки заранее «обучаются» сопротивляться иммунной атаке. Для этого в процессе их получения из стволовых клеток ученые изменили их свойства таким образом, чтобы снизить распознавание клеток иммунной системой после трансплантации.

До сих пор для защиты трансплантированных клеток также тестировались альтернативные стратегии — например, их физическая изоляция с помощью биосовместимых капсул или использование клеток, полученных из собственных тканей пациента. Однако эти подходы не решили проблему полностью.

Работа Университета Уппсалы показывает, что ключевым направлением может стать создание клеток с заранее заданной устойчивостью к иммунному ответу, что потенциально позволит отказаться от пожизненной иммуносупрессии при терапии диабета.

