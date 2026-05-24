Шесть извержений вулкана зафиксировали в Индонезии

В Индонезии за сутки зафиксировали шесть извержений вулкана Семеру

Шесть извержений вулкана Семеру зафиксировано за сутки в индонезийской провинции Восточная Ява. Такие данные опубликованы на портале MAGMA Indonesia.

Согласно сводке, столб пепла поднялся на высоту 1 тыс. м над кратером, что соответствует 4 676 м над уровнем моря. По данным источника, облако пепла имело белый и серый цвет, высокую интенсивность и двигалось в северо-западном направлении.

В результате еще пяти извержений вулкана пепел поднимался на высоту от 4,2 км до 4,7 км.

Семеру — четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява. Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг расположен в тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих — около 130.

В начале апреля произошло как минимум четыре извержения вулкана Семеру. Власти рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к кратеру в пределах 5 км из-за опасности выбросов раскаленных камней.

Ранее камчатский вулкан Шивелуч выбросил огромный столб пепла.