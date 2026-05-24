Назван возможный общий предок всех животных, растений и грибов

Nature: общим предком животных, растений и грибов могут быть археи «асгардийцы»

Ученые из Техасского университета в Остине назвали вероятного общего предка всех животных, растений и грибов. Исследование показало, что все эукариоты — организмы с клеточным ядром — могли произойти от древней линии архей Asgard. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Эукариоты считаются одной из важнейших ветвей жизни на Земле. К ним относятся животные, растения, грибы и человек. Ученые давно пытаются выяснить, как появились первые сложные клетки с ядром и какие микроорганизмы были их предками.

Согласно одной из основных теорий, около 1,6-2,2 миллиарда лет назад древние археи вступили в симбиоз с бактериями, способными использовать кислород. Это взаимодействие в итоге привело к возникновению сложных клеток и всей современной эукариотической жизни.

Исследователи проанализировали геномы сотен архей и пришли к выводу, что ближайшими родственниками эукариот являются археи Asgard. Особый интерес вызвала новая линия микроорганизмов из отряда Hodarchaeales, обнаруженная в морских отложениях.

Эти археи содержат белки, которые ранее считались характерными только для эукариот. По словам авторов работы, это делает Hodarchaeales наиболее близкой известной группой к общему предку сложной жизни. Руководитель исследования Бретт Бейкер отметил, что ученые фактически наблюдают переходную форму между типичными археями и организмами, уже напоминающими эукариоты.

Археи Asgard, вероятно, возникли более двух миллиардов лет назад. Их потомки до сих пор обитают в морских отложениях и горячих источниках по всему миру. Исследователи надеются, что дальнейшее изучение этих микроорганизмов поможет раскрыть механизмы появления сложной жизни на Земле.

