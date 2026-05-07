В Польше нашли древнейшее свидетельство употребления алкоголя

Archaeometry: в Польше в сосудах возрастом 4500 лет нашли следы алкоголя
Dandara

Ученые из Варшавского университета обнаружили в керамических сосудах возрастом около 4500 лет, найденных на северо-востоке Польши, химические следы ферментированных алкогольных напитков. Результаты исследования опубликованы в журнале Archaeometry.

Работа с образцами показала, что в большинстве из 13 изученных сосудов ранее могли храниться ферментированные напитки. Речь идет о веществах, напоминающих пиво или сложные смешанные алкогольные напитки, иногда сравниваемые с так называемым «скандинавским грогом».

Химический анализ выявил продукты брожения — молочную, уксусную и левулиновую кислоты, а также соединения, характерные для деятельности дрожжей и бактерий. В некоторых образцах обнаружены азелаиновая кислота, связанная с злаками, и ванилин, который может указывать на обработку зерна — например, соложение, сушку или нагревание.

«Керамика относится к культуре колоколообразных кубков — одному из наиболее распространенных археологических комплексов доисторической Европы. Сосуды, вероятно, использовались в ритуальных контекстах: на похоронах, при заключении союзов и во время коллективных собраний», — объяснили ученые.

По словам ученых, особый интерес вызывает то, что в период изготовления сосудов северо-восток современной Польши не был центром земледелия. Следы активного выращивания зерновых здесь появляются значительно позже. Это позволяет предположить, что ингредиенты для напитков могли поступать через торговые связи с более развитыми аграрными регионами.

По мнению исследователей, напиток не был аналогом современного пива. Он мог представлять собой сложную смесь ферментированных злаков, фруктов, трав и, возможно, смол, которые использовались для вкуса или консервации. Обнаруженные соединения, связанные с ягодами, например вишней или малиной, также поддерживают эту гипотезу.

