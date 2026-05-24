Ученые научились распознавать боль по микродвижениям лица

Ученые из Университета Ратгера выяснили, что боль можно определить по едва заметным движениям лица, которые невозможно различить невооруженным глазом. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience.

Исследователи предложили новый способ объективной оценки боли, не зависящий от слов пациента или его способности описать свое состояние. Вместо привычных шкал они использовали камеру и датчики, которые фиксировали мельчайшие изменения мимики и сердечного ритма.

Авторы работы записали на видео 45 добровольцев во время выполнения простых заданий. Чтобы вызвать контролируемую боль, участникам сильно сжимали руку манжетой для измерения давления. Во время эксперимента люди сидели неподвижно, рисовали линии, указывали на мишень и выполняли задания на мелкую моторику.

Обычная веб-камера снимала лицо 30 раз в секунду. Специальная программа отслеживала 68 точек в области бровей, щек и челюсти, фиксируя микродвижения, которые человек обычно не замечает. У части участников одновременно регистрировали сердечный ритм.

Анализ показал, что даже слабая боль сопровождается характерными изменениями в микродвижениях лица и вариабельности сердечного ритма. По словам ученых, такие сигналы могут стать основой для технологий, способных распознавать боль у людей, которые не могут рассказать о своих ощущениях — например, у младенцев, пациентов после операций или людей с неврологическими нарушениями.

