Стало известно, какая форма головной боли повышает риск инсульта на 73%

Neurology: мигрень с аурой повышает риск инсульта на 73%
Американские ученые выяснили, что мигрень с аурой может быть связана с повышенным риском ишемического инсульта у людей среднего и пожилого возраста. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Исследователи проанализировали данные о здоровье 11,3 тысячи человек, у которых на момент начала наблюдений не было инсульта. Средний возраст испытуемых составил 72 года. В течение шести лет инсульт перенесли 3% участников без мигрени и 4% людей, страдавших мигренью — среди пациентов с мигренью с аурой показатель достигал 5%.

Мигрень с аурой — это форма заболевания, при которой перед приступом головной боли или одновременно с ним возникают обратимые неврологические симптомы. Аурой чаще всего называют вспышки света, мерцающие линии, размытые пятна или ощущение покалывания.

После учета факторов риска, включая возраст, уровень сахара в крови и кровяное давление, ученые установили, что именно мигрень с аурой связана с повышением риска инсульта на 73%. При этом для мигрени без ауры такой зависимости не выявили.

Дополнительный анализ выявил еще одну особенность: у мужчин младше 72 лет с мигренью риск инсульта оказался более чем в 3,5 раза выше по сравнению с участниками без этого заболевания. У женщин, а также у мужчин старшего возраста подобной связи исследователи не обнаружили.

Авторы работы отмечают, что полученные данные не доказывают прямую причинно-следственную связь между мигренью и инсультом, однако могут помочь точнее оценивать сосудистые риски у пациентов с мигренью с аурой.

Ранее провизор аптеки объяснил, как правильно выбрать безрецептурное обезболивающее.

 
