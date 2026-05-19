Ученый объяснил, опасны ли гигантские пятна на обратной стороне Солнца

18 мая автоматический зонд Solar Orbiter зафиксировал крупную группу солнечных пятен на обратной стороне Солнца. Масштаб явления привлек внимание ученых, поскольку похожая активность в мае 2024 года привела к одной из самых сильных магнитных бурь за последние десятилетия. Как рассказал «Газете.Ru» эксперт в области астрономии, ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров, сейчас аппарат находится на такой траектории, которая позволяет наблюдать сторону Солнца, недоступную для наблюдений с Земли.

По словам специалиста, нынешняя ситуация отличается от событий двухлетней давности прежде всего расположением активной области.

«Сейчас пик активности происходит на обратной стороне Солнца, поэтому основной поток энергии направлен от Земли. Однако из-за вращения Солнца через несколько недель часть активности может оказаться обращенной к нашей планете и потенциально вызвать магнитные бури», — пояснил Бурмистров.

Эксперт отметил, что в мае 2024 года Земля оказалась под воздействием наиболее мощного потока солнечной энергии, тогда как сейчас ожидаемые последствия выглядят более умеренными. Дополнительным преимуществом является возможность заранее отслеживать развитие ситуации.

У специалистов есть около двух недель на анализ процессов и подготовку прогнозов. При этом сами солнечные пятна — структуры недолговечные: за это время они могут возникнуть, высвободить энергию в виде вспышек и исчезнуть. По словам ученого, точно предсказать дальнейшее развитие событий пока невозможно.

При этом Бурмистров подчеркнул, что подобные явления не представляют прямой опасности для здоровья людей и в первую очередь интересны с научной точки зрения. В отдельных случаях возможны лишь кратковременные помехи в работе радиосвязи и навигационных систем.

