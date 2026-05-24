Ученые предупредили о неожиданной опасности популярного витамина для пожилых

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что у пожилых людей даже «нормальные» уровни витамина B12 могут быть связаны с признаками ухудшения работы мозга. У участников с более низкими показателями активной формы витамина наблюдались замедление мышления, ухудшение обработки зрительной информации и более выраженные повреждения белого вещества мозга. Работа опубликована в журнале Annals of Neurology.

Витамин B12 участвует в образовании ДНК, эритроцитов и поддержании нервной ткани. Дефицит этого витамина давно связывают с анемией и неврологическими нарушениями, однако новая работа показывает, что существующие пороговые значения могут не отражать ранние изменения со стороны нервной системы.

Авторы проанализировали данные 231 участника исследования BrANCH со средним возрастом 71 год. У всех добровольцев отсутствовали деменция и умеренные когнитивные нарушения. Средний уровень B12 в крови составлял 414,8 пмоль/л — почти втрое выше американского порога дефицита в 148 пмоль/л. Однако исследователи оценивали не общий B12, а его биологически активную форму.

После учета возраста, пола, образования и сердечно-сосудистых факторов риска оказалось, что участники с более низким уровнем активного витамина B12 хуже справлялись с тестами на скорость обработки информации. Кроме того, у них наблюдались более медленные реакции на зрительные стимулы.

МРТ показала еще одну закономерность: у людей с более низким активным B12 чаще обнаруживались очаги поражения белого вещества мозга. Такие изменения ранее связывали с повышенным риском когнитивного снижения, деменции и инсульта.

«Предыдущие исследования могли пропустить тонкие функциональные проявления высокого или низкого уровня B12, которые влияют на людей без выраженных симптомов», — отметил руководитель работы Ари Грин из отделений неврологии и офтальмологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско. По его словам, пересмотр критериев дефицита с учетом функциональных биомаркеров может помочь раньше выявлять риски когнитивного ухудшения.

Исследователи отметили, что пожилые люди особенно уязвимы: с возрастом всасывание витамина ухудшается. Риск также повышают некоторые лекарства, заболевания ЖКТ и диеты с низким содержанием продуктов животного происхождения.

