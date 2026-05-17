Названы витамины, ежедневный прием которых эффективно замедляет старение

Ученые из США обнаружили, что ежедневный прием поливитаминов может замедлять биологическое старение у пожилых людей. По данным клинического исследования, за два года эффект оказался эквивалентен примерно четырем месяцам «сэкономленного» биологического возраста. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Исследование провели специалисты Mass General Brigham. Они проанализировали данные крупного клинического проекта COSMOS, в котором изучали влияние экстракта какао и поливитаминов на здоровье пожилых людей.

В анализ включили 958 здоровых участников со средним возрастом около 70 лет. Добровольцев случайным образом разделили на четыре группы: одни получали поливитамины и экстракт какао, другие — только один из компонентов, а контрольная группа принимала плацебо.

Чтобы оценить скорость старения организма, исследователи использовали так называемые эпигенетические часы. Они определяют биологический возраст по изменениям в метилировании ДНК — химическим меткам, которые влияют на активность генов и постепенно меняются с возрастом.

Образцы крови анализировали в начале исследования, через год и через два года. У людей, принимавших поливитамины, биологическое старение замедлялось по всем пяти использованным эпигенетическим шкалам по сравнению с группой плацебо. Для двух показателей, связанных с риском смертности, эффект оказался статистически значимым.

В среднем прием поливитаминов соответствовал замедлению биологического старения примерно на четыре месяца за двухлетний период. Наиболее выраженный эффект наблюдался у людей, чей биологический возраст изначально был выше паспортного.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет не о продлении жизни, а о влиянии на молекулярные маркеры старения. В дальнейшем ученые планируют проверить, сохраняется ли эффект после завершения исследования и связан ли он с ранее обнаруженными преимуществами поливитаминов — снижением риска когнитивных нарушений, некоторых видов рака и катаракты.

При этом исследователи отмечают, что результаты не означают, что поливитамины способны заменить здоровое питание или другие методы профилактики возрастных заболеваний.

Ранее была названа простая пищевая привычка, эффективно замедляющая старение.