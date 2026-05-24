Врач рассказала на что влияет цвет линз у солнцезащитных очков

Врач Кухарская: серые и зеленые линзы солнцезащитных очков – универсальны
Оттенок линз влияет не только на внешний вид, но и на комфорт при ношении. Наиболее универсальными можно назвать серые и зеленые линзы, коричневые лучше всего подходят для водителей, а желтые и оранжевые варианты бывают полезны в условиях тумана, – рассказала «Газете.Ru» офтальмолог клиники 3Z Юлия Кухарская.

«Серые и зеленые линзы считаются наиболее универсальными, – они почти не искажают цветопередачу и подходят большинству людей. Коричневые усиливают контрастность, поэтому их нередко выбирают водители. Желтые и оранжевые варианты бывают полезны в условиях тумана или сумерек, но для яркого летнего солнца не годятся. Модные голубые и розовые линзы – скорее декоративный элемент, чем функциональная защита», — объяснила врач.

При этом убеждение, что чем темнее линзы, тем надежнее защита – один из самых распространенных мифов о солнцезащитных очках.

«На самом деле степень визуального затемнения никак не связана с блокировкой ультрафиолета. Можно найти абсолютно прозрачные линзы с превосходным UV-фильтром – и, напротив, очень темные, которые не дают никакой реальной защиты. Проверить, есть ли в очках заявленная UV-защита, можно с помощью специального прибора – фотометра. Как правило, такая проверка доступна прямо в салоне оптики – достаточно попросить консультанта», — заметила доктор.

Экономить на солнцезащитных очках не стоит. Надежнее всего приобретать их в специализированных салонах оптики, где можно запросить сертификат соответствия на конкретную модель и провести проверку на фотометре прямо на месте. Очки, купленные в магазинах одежды или на рынке, могут не иметь никакой реальной защиты.

Ранее врач рекомендовала весной заменить контактные линзы на очки для защиты глаз от пыли и пыльцы.

 
