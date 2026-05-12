Врач посоветовала отказаться от ношения контактных линз весной

Весной от ношения контактных линз лучше отказаться в пользу очков. С приходом весны меняется не только температура, но и среда, в которой работают глаза: ветер, пыль, пыльца и сухой воздух создают условия, при которых контактные линзы могут представлять для глаз угрозу, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

«Очки работают как физический барьер: уменьшают поток ветра и частично защищают от пыли и пыльцы. Особенно эффективны модели с крупными линзами или прилегающей формой. Контактные линзы не защищают от внешней среды. При ветре и пыли повышается вероятность пересыхания линзы, ее смещения или попадания мелких частиц под линзу. Синдром сухого глаза в линзах усиливается. Весной слезная пленка нестабильна. Линза дополнительно забирает влагу, усиливая дискомфорт к концу дня», — объяснила врач.

Кроме того, белковые отложения и аллергены оседают на поверхности линзы. Это продлевает контакт слизистой с раздражителем и усиливает симптомы аллергии.

«Очки требуют ухода, но менее агрессивны для глаза. Пыль оседает на стеклах, но не контактирует напрямую с роговицей. Риск воспаления значительно ниже по сравнению с линзами в неблагоприятных условиях. Однако линзы допустимы при коротком нахождении на улице, в безветренную погоду, при использовании увлажняющих капель и при строгом соблюдении гигиены. Комбинированная стратегия — оптимальный вариант. Многие офтальмологи рекомендуют чередование: улица — очки, помещение — линзы», — заметила доктор.

Ранее считалось, что контактные линзы можно подобрать, отняв 0,25 диоптрии от рецепта на очки. Но это миф, утверждают специалисты.