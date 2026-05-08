Как после укуса клеща определить, был ли он переносчиком боррелиоза, рассказал врач

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — бактериальная инфекция, которую переносят иксодовые клещи. Заражение происходит, когда бактерия Borrelia burgdorferi со слюной паразита попадает в кровь человека, обычно через 1,5-2 часа после присасывания. Есть два главных признака того, что укус клеща вызвал болезнь Лайма: гриппоподобные симптомы и красное пятно на месте укуса, — рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Есть быстрый «домашний» чек-лист, который помогает самостоятельно заподозрить инфекцию. Первое — в течение 3-30 дней (в среднем 7-14) на месте укуса появилось расширяющееся красное пятно. Сыпь появляется не у всех. У людей с темной кожей она может маскироваться под синяк или быть менее контрастной. Отсутствие пятна не исключает болезнь Лайма. Второе — параллельно с ним могут возникнуть гриппоподобные симптомы: субфебрильная температура (37,1–38 °С), слабость, ломота в мышцах, головная боль, увеличение ближайших лимфоузлов. Важно: эти проявления не сопровождаются насморком или кашлем — это отличает боррелиоз от ОРВИ.

Не ждите результатов анализов клеща: лечение при наличии эритемы начинают клинически, без лабораторного подтверждения.

«Часто пациенты задают вопрос: какие анализы подтверждают диагноз? В первые 10-14 дней после укуса серологические тесты (антитела IgM/IgG) часто отрицательны: иммунитет еще не выработал ответ. Поэтому диагностический алгоритм такой: ПЦР на ДНК боррелий (кровь, при неврологических симптомах – ликвор) информативен с 10-го дня, анализ крови на антитела: IgM появляются через 2–3 недели, пик – к 6-й неделе; IgG – с 3-4 недели, максимум через 1,5-3 месяца. Отрицательный анализ на ранней стадии не снимает диагноз при наличии типичной клиники. Решение о терапии принимает врач», — заметил доктор.

Практический итог: если после прогулки на природе вы обнаружили клеща или след от укуса – наблюдайте за местом в течение месяца. Любое расширяющееся красное пятно, необъяснимая температура или суставная боль – повод для визита к инфекционисту. Раннее начало антибиотикотерапии (обычно доксициклин, амоксициллин) предотвращает переход болезни в хроническую форму с поражением суставов, сердца и нервной системы.

