Врач рассказал, кому нужно исключить из рациона спаржу

Врач Белоусов: спаржа противопоказана при болезнях почек и подагре
Пурины, оксалаты и калий в спарже могут привести к обострению заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря. Кроме того, при чрезмерном употреблении этот продукт даже у здоровых людей способен вызвать вздутие. Об этом «Газете.Ru» кандидат медицинских наук Евгений Белоусов, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

По словам специалиста, спаржу часто исключают при ряде заболеваний почек, включая мочекаменную болезнь и хроническую почечную недостаточность. Это связано с содержанием в спарже пуринов и оксалатов, которые могут способствовать повышению уровня мочевой кислоты и образованию камней. Дополнительный фактор риска — высокое содержание калия, требующее осторожности при нарушении функции почек.

«Ограничить употребление спаржи также рекомендуется людям с подагрой и гиперурикемией, поскольку пурины в составе продукта могут усиливать образование мочевой кислоты и провоцировать обострение заболевания», – предупредил врач в беседе с «Газетой.Ru».

Также с осторожностью употреблять спаржу гастроэнтеролог советует при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения — гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни, колите, панкреатите и холецистите. По словам врача, клетчатка и органические кислоты могут дополнительно раздражать слизистую оболочку.

Среди других ограничений — детский возраст до трех лет, когда пищеварительная система еще не готова к перевариванию грубой клетчатки. Также возможна индивидуальная непереносимость и редкие аллергические реакции.

Беременным и кормящим женщинам спаржу можно употреблять, однако специалист рекомендует делать это с осторожностью, особенно при наличии сопутствующих заболеваний.

Отдельно врач отметил безопасную порцию для здоровых взрослых — около 150-200 граммов приготовленной спаржи в день (примерно 8-12 стеблей). При заболеваниях почек, подагре и патологиях ЖКТ в период ремиссии допустимы лишь небольшие количества — не более 30-50 граммов один-два раза в неделю, предпочтительно в отварном виде.

По словам специалиста, чрезмерное употребление – свыше 300 граммов за раз – вызывает вздутие и дискомфорт из-за высокого содержания клетчатки, в том числе инулина.

