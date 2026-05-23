Россияне признались, что близость спортплощадки не мотивирует их тренироваться

44% россиян при наличии беговых дорожек и площадок для занятий спортом не ощущают мотивации к тренировкам, при этом 23% опрошенных называют главными препятствиями лень, нехватку мотивации и времени. К таким выводам пришли аналитики девелопера Level Group в ходе совместного исследования со страховой компанией «Лучи». О результатах «Газете.Ru» рассказали в пресс-релизе Level Group.

Исследователи стремились понять, что мешает россиянам чаще заниматься спортом и активными прогулками. Оказалось, что для большинства решающим фактором остается не среда вокруг, а личная мотивация: 44% респондентов признались, что даже наличие качественной спортивной инфраструктуры у дома «не сделало бы их более спортивными». Еще 13% все равно выбрали бы закрытый фитнес-клуб с тренажерами.

При этом опрос показал, что каждый четвертый участник опроса не видит и внешних барьеров для активности: 23% заявили, что ничто не мешает им регулярно тренироваться на улице. Еще столько же (23%) назвали главной проблемой лень, нехватку мотивации и времени. Отсутствие специальной инфраструктуры — беговых и велосипедных дорожек, воркаута во дворе — оказалось препятствием лишь для 21% опрошенных.

Опрос также показал, что наличие качественной спортивной инфраструктуры у дома стало бы прямым стимулом начать чаще тренироваться только для 7% респондентов. Еще 18% ответили, что скорее стали бы заниматься чаще, особенно если речь шла бы о закрытой и безопасной территории только для жителей.

При этом 17% допускают, что иногда выходили бы на пробежки или прогулки, но не уверены, что это стало бы устойчивой привычкой.

«Внешняя среда снижает барьеры, но решение двигаться человек все равно принимает сам. При этом физическая активность — это один из самых доступных инструментов сохранения здоровья. Регулярное движение связано со снижением общей и сердечно-сосудистой смертности, а также артериальной гипертонии, сахарного диабета второго типа, нарушений липидного обмена», — объясняет старший врач-куратор страховой компании «Лучи», врач-эндокринолог, к.м.н. Елена Горохова.

