Назван объем тренировок для максимального снижения риска болезней сердца

BJSM: 610 минут физнагрузки в неделю снижает риск развития инфаркта на 30%
Для существенного снижения риска инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний взрослым может потребоваться от 560 до 610 минут активности в неделю. К такому выводу пришли ученые из Политехнического университета Макао. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Исследователи проанализировали данные почти 17 тысяч участников британского проекта UK Biobank. Средний возраст добровольцев составил 57 лет. В течение недели участники носили специальные браслеты, которые фиксировали уровень физической активности, а также проходили тесты на выносливость и оценку максимального потребления кислорода — одного из ключевых показателей работы сердца, легких и мышц.

За почти восемь лет наблюдений ученые зарегистрировали более 1200 случаев сердечно-сосудистых событий, включая инфаркт, инсульт, сердечную недостаточность и аритмию. Анализ показал, что действующая рекомендация ВОЗ — 150 минут умеренной или интенсивной активности в неделю — действительно помогает защитить сердце, однако эффект оказался сравнительно умеренным: риск заболеваний снижался примерно на 8-9%.

Для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 30% участникам требовалось от 560 до 610 минут нагрузки средней или высокой интенсивности в неделю. Речь идет о быстрой ходьбе, беге, езде на велосипеде и других аэробных упражнениях, заставляющих сердце работать активнее.

Авторы отмечают, что такая нагрузка эквивалентна примерно 1,5 часа активности в день и оказалась достижимой лишь для 12% участников исследования. Особенно сложно выполнять подобные рекомендации было людям с низким уровнем физической подготовки: чтобы получить аналогичную пользу для сердца, им приходилось тренироваться дольше, чем более выносливым участникам.

Ранее врач предупредила, что резкое начало тренировок летом опасно для сердца.

 
