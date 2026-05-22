Ученые выяснили, какой из полов сильнее подвержен риску развития болезни Альцгеймера

Ученые из Медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что некоторые распространенные факторы риска деменции оказывают более сильное влияние на когнитивные функции у женщин, чем у мужчин. Работа опубликована в журнале Biology of Sex Differences (BSD).

Авторы проанализировали данные более чем 17 тыс. людей среднего и пожилого возраста и пришли к выводу, что различия касаются не только частоты факторов риска, но и силы их воздействия на мозг.

«Мы обнаружили, что некоторые факторы оказывают непропорционально более сильное влияние на когнитивные функции женщин. Это означает, что профилактика может быть эффективнее, если учитывать не только распространённость факторов риска, но и различия в их влиянии у мужчин и женщин», — отметила первый автор работы Меган Фицхью.

Сегодня женщины составляют почти две трети пациентов с болезнью Альцгеймера в США. Хотя отчасти это объясняется большей продолжительностью жизни, учёные считают, что одного этого фактора недостаточно.

Исследователи изучили 13 известных факторов риска деменции, включая образование, потерю слуха, курение, употребление алкоголя, ожирение, депрессию, малоподвижный образ жизни, гипертонию и диабет. Для анализа использовали данные проекта Health and Retirement Study.

Выяснилось, что женщины чаще сообщали о депрессии (17% против 9% у мужчин), недостатке физической активности (48% против 42%) и нарушениях сна (45% против 40%). Кроме того, средний уровень образования у них оказался немного ниже — этот фактор также связывают с риском когнитивных нарушений.

У мужчин чаще встречались потеря слуха (64% против 50%), диабет (24% против 21%) и злоупотребление алкоголем (22% против 12%). При этом повышенное давление было широко распространено в обеих группах и наблюдалось примерно у 60% участников.

Особенно интересным оказался анализ влияния факторов на когнитивные показатели. Заболевания сердечно-сосудистой и метаболической системы — прежде всего гипертония и повышенный индекс массы тела — были сильнее связаны со снижением когнитивных функций именно у женщин. Аналогичная картина наблюдалась для потери слуха и диабета: несмотря на более высокую распространенность среди мужчин, их влияние на память и мышление оказалось выраженнее у женщин.

Исследователи считают, что для женщин особенно важными направлениями профилактики могут стать контроль депрессии, повышение физической активности и своевременное лечение сердечно-сосудистых нарушений, особенно гипертонии. При этом точные причины различий пока неизвестны: возможную роль могут играть гормональные особенности, генетика и неравный доступ к медицинской помощи.

