Рост числа людей с психическими отклонениями связали с желанием лечить людей за деньги

В известном научном журнале Lancet вышла статья о том, что за последние 30 лет количество душевнобольных выросло на 95,5% и достигло 1,17 млрд человек. Такой рост связан с расширением количества критериев для оценки психического здоровья, которое нужно для лучшего финансирования психиатрии, – заявила «Газете.Ru» президент Гражданской комиссии по правам человека (занимается защитой душевнобольных пациентов) Татьяна Мальчикова.

«Психиатрия всегда будет расширять круг людей с психическими отклонениями, потому что всех таких надо же лечить. Я не удивлюсь, если вскоре мы увидим новости, что каждый второй в мире страдает психическими расстройствами», — объяснила Мальчикова.

Авторы исследования Lancet подчеркивают: особенно быстро растет число случаев тревожных расстройств, депрессии, дистимии, нервной анорексии, булимии, шизофрении и поведенческих расстройств. Однако, по словам Мальчиковой, за последние сто лет уровень тревожности в мире кардинально не изменился.

«Уровень тревожности в мире достаточно высок, но я сомневаюсь, что сто лет назад, когда возникла психиатрия, он был ниже, учитывая количество войн в тот период и вообще уровень жизни. Тем не менее никто не вешал в то время ярлык душевнобольного на каждого, у кого возникали серьезные проблемы в жизни, с которыми он не мог справиться, или на того, кто пребывал в состоянии сильных эмоциональных качелей, или испытывал трудности с общением. Однако за более чем сто лет число критериев для оценки душевного здоровья выросли в разы», — рассказала президент ГКПЧ.

При этом она подчеркивает: справочник по психиатрической диагностике переиздавался уже около пяти раз, и с каждым разом в него включаются все новые и новые критерии.

«Причем все справочники для диагностики принимаются в психиатрии исключительно путем голосования. Нет никаких научных исследований, никакой научной базы для включения в перечень того или иного отклонения. Только слова, предположения и голосование. А потом мы «вдруг» узнаем, что каждый второй на планете психически болен», — заключила Мальчикова.

Ранее психиатр предупреждал, что «сложный» характер может быть признаком психических расстройств.