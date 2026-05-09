«Сложный» характер может говорить о психическим расстройством, предупредил психиатр

Резкость, вспыльчивость, замкнутость, постоянная тревога или резкие перепады настроения близкого человека нередко объясняют особенностями характера. Однако в ряде случаев за такими проявлениями могут стоять не личностные черты, а психические расстройства, которые требуют внимания и помощи. О том, как отличить одно от другого, «Газете.Ru» рассказал психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Сергей Литков.

По словам специалиста, характер — это относительно устойчивая модель поведения, которая проявляется годами. Если человек всегда был жестким, тревожным или эмоционально сдержанным, это еще не говорит о заболевании. Повод насторожиться появляется тогда, когда поведение заметно меняется и начинает выбиваться из привычной картины.

«Если человек был одним, а потом стал другим — более раздражительным, подозрительным, замкнутым, эмоционально нестабильным, — это уже не стоит списывать только на усталость или возраст», — отметил Литков.

Одним из самых частых состояний, которое близкие ошибочно принимают за «сложный характер», остается депрессия. При этом она далеко не всегда выглядит как слезы или жалобы на жизнь. Нередко депрессивное состояние проявляется через раздражительность, эмоциональную холодность, потерю интереса к общению, усталость и ощущение, что человеку «все тяжело».

«При депрессии человек не обязательно лежит и плачет. Он может быть раздраженным, отстраненным, перестать включаться в разговоры, избегать контакта, хуже спать и терять интерес даже к тому, что раньше было для него важно», — пояснил врач.

Еще одно состояние, которое часто воспринимают как «сложный нрав», — тревожное расстройство. Со стороны такой человек может казаться просто мнительным, нервным или слишком контролирующим. Но если тревога становится постоянной, не связана с реальной ситуацией и сопровождается телесными симптомами, речь уже может идти не о черте личности, а о расстройстве.

«Когда человек все время ждет плохого, не может расслабиться, плохо спит, жалуется на сердцебиение, внутреннюю дрожь, чувство напряжения — это уже не просто тревожность как черта характера», — отметил Литков.

Отдельного внимания, по словам специалиста, требуют состояния, связанные с резкими перепадами настроения. В быту их часто называют «то в плюс, то в минус» и списывают на эмоциональность. Однако если периоды подавленности сменяются эпизодами необычного подъема, сниженной потребности во сне, ускоренной речи, переоценки собственных возможностей и импульсивных поступков, это может говорить о биполярном расстройстве.

«Человек в таком состоянии может выглядеть не просто энергичным, а непривычно возбужденным: почти не спать, строить грандиозные планы, резко тратить деньги, становиться конфликтным, самоуверенным и терять критичность», — объяснил врач.

При этом специалист подчеркивает: заниматься самодиагностикой по отдельным симптомам опасно. Раздражительность сама по себе не означает депрессию, а тревожность — не всегда признак расстройства. Важна именно совокупность признаков, их длительность и влияние на жизнь.

«Нужно смотреть не на один симптом, а на общую картину: как долго это продолжается, насколько изменился человек и мешает ли это его работе, отношениям, повседневной жизни», — подчеркнул Литков.

По словам эксперта, есть несколько признаков, которые должны особенно насторожить родных. Это резкое изменение поведения без очевидной причины, устойчивые нарушения сна, потеря интереса к привычной жизни, постоянная тревога, эмоциональные качели, вспышки агрессии, апатия, социальное отдаление и ощущение, что человек перестал быть самим собой.

Еще один важный критерий — уровень контроля. Человек со сложным характером, как правило, все же способен регулировать свое поведение и понимать его последствия. При психическом расстройстве эта способность часто снижается.

«Если состояние начинает управлять человеком сильнее, чем он — своим состоянием, это уже повод не спорить о характере, а обращаться за консультацией», — отметил специалист.

Литков добавил, что близким важно не ставить диагнозы самостоятельно и не давить на человека фразами вроде «ты стал невыносимым» или «возьми себя в руки». Такой подход чаще усиливает сопротивление и чувство изоляции.

«Лучше говорить через наблюдение: «я вижу, что тебе тяжело», «ты сильно изменился в последнее время», «давай попробуем разобраться». Это создает шанс на диалог, а не на конфликт», — пояснил врач.

По словам специалиста, главное отличие «сложного характера» от расстройства — в том, что заболевание меняет качество жизни человека и его способность справляться с собой. И если близкие замечают, что это уже не просто особенности личности, а стойкое ухудшение состояния, откладывать обращение за помощью не стоит.

