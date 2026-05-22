Ученые сообщили о росте активности на Солнце из-за гигантских пятен

Активность на Солнце начала усиливаться из-за крупных пятен, которые приближаются к видимой стороне звезды и уже оказывают влияние на космическую погоду. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Специалисты отметили, что гигантские пятна пока находятся на обратной стороне Солнца, однако вспышки в верхних слоях короны уже частично видны из-за горизонта. По данным ученых, именно это начало менять прежнюю спокойную динамику солнечной активности.

В лаборатории уточнили, что до появления этих областей на видимой стороне Солнца остается примерно один-два дня.

При этом специалисты подчеркнули, что сейчас ситуация не выглядит опасной. Дополнительные данные о происходящем передает космический аппарат Solar Orbiter. По информации ученых, аппарат фиксирует постепенный распад активных областей на обратной стороне звезды.

Окончательные выводы исследователи предложили делать после того, как пятна полностью выйдут на видимую сторону Солнца.

Сейчас геомагнитная обстановка остается спокойной. На графиках фиксируется «зеленый» уровень активности.

Ранее ученые прогнозировали «мертвый сезон» на Солнце продолжительностью 2-3 дня.