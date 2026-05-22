Ученый рассказал, как избежать поломок автомобиля в жару

ПНИПУ: летняя жара может привести к перегреву двигателя и проблемам с тормозами

Летняя жара может серьезно осложнить автомобильные поездки: перегрев двигателя, проблемы с тормозами, деформация шин и перегрузка электрики способны не только испортить путешествие, но и привести к аварии. О том, как подготовить машину к жаркому сезону, рассказал доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Сергей Пестриков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам эксперта, летом основные риски связаны с перегревом двигателя и системы охлаждения, снижением жесткости шин, падением эффективности тормозов и повышенной нагрузкой на проводку и аккумулятор.

Одной из главных угроз остается перегрев двигателя. Дополнительную проблему создает тополиный пух, который забивает радиатор и ухудшает охлаждение.

Перед поездкой специалист рекомендует проверить радиатор и при необходимости очистить его водой или мягкой щеткой, осмотреть шланги системы охлаждения на трещины и подтеки, а также убедиться в исправности вентилятора — он должен включаться при температуре двигателя около 95–100 °C. Уровень антифриза должен находиться между отметками Min и Max, а сама жидкость — оставаться прозрачной, без хлопьев и осадка. В дорогу советуют брать запас антифриза того же типа, поскольку смешивание разных составов может ухудшить охлаждающие свойства.

Если двигатель все же перегрелся, автомобиль нужно остановить, заглушить мотор, отключить кондиционер и включить отопитель на максимум, чтобы отвести лишнее тепло. При этом сразу открывать капот и крышку радиатора нельзя — горячий пар и антифриз могут вызвать ожоги.

Жара влияет и на шины. Во время движения температура внутри колеса может достигать 60–80 °C, что повышает давление и ускоряет износ. Хотя расплавиться резина не может — для этого требуется около 180 °C, перегрев способен привести к образованию «грыж» и даже разрыву шины на ходу. На трассе полезно делать остановки каждые 1,5–2 часа и давать шинам остыть около 10 минут.

Летом возрастает и риск отказа тормозов. При температуре дисков выше 400 °C эффективность торможения резко снижается, а перегретая тормозная жидкость может образовывать пузырьки пара, ухудшая передачу усилия к колодкам.

Перед поездкой стоит проверить уровень и состояние тормозной жидкости — обычно используются DOT 4 или более термостойкая DOT 5.1. Потемнение или помутнение жидкости может говорить о необходимости замены. Кроме того, нужно осмотреть диски и колодки: синеватый оттенок указывает на перегрев, а минимальная толщина накладок должна составлять 2–3 мм.

Наконец, ученый напомнил, что в жару нельзя оставлять в машине газовые зажигалки и аэрозольные баллончики — они могут взорваться. Очки и бутылки с водой способны работать как линзы и фокусировать солнечный свет, повышая риск возгорания салона, а электроника — перегреваться и выходить из строя. Для защиты автомобиля специалист рекомендует использовать солнцезащитный экран на лобовом стекле.

