Россиянам рассказали, как связаны растущая активность солнца и катаракта

Продолжительное воздействие ультрафиолетового излучения входит в число факторов риска развития катаракты и других заболеваний глаз. Негативное воздействие ультрафиолета может накапливаться со временем, поэтому для защиты зрения важно использовать качественные солнцезащитные очки, рассказала «Газете.Ru» офтальмолог клиники 3Z Юлия Кухарская.

В мае солнечная активность нарастает. Без надлежащей защиты длительное пребывание на солнце может вызвать усталость глаз, повышенную светочувствительность и дискомфорт, а в отдаленной перспективе – увеличить вероятность развития ряда серьезных заболеваний.

«Не все солнцезащитные очки одинаково подходят для разных ситуаций. Для ежедневных прогулок по городу оптимальны модели II категории затемнения, – они снижают нагрузку на глаза, сохраняя достаточный уровень защиты. Если вы планируете провести продолжительное время на пляже или под открытым небом, стоит остановиться на III категории. IV категория – самая насыщенная – предназначена исключительно для экстремальных условий: высокогорья, снежных склонов или длительного пребывания на открытой воде», — рассказала врач.

Летом, когда солнечная активность наиболее высока, правильный выбор категории затемнения очков особенно важен.

