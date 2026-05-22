Почему при вспышке хантавируса отрицательный ПЦР не всегда исключает инфекцию, объяснил врач

При вспышках хантавирусной инфекции врачи никогда не опираются только на один лабораторный тест. Даже отрицательный ПЦР не всегда означает, что заражения нет, рассказал «Газете.Ru» основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ», врач Андрей Исаев.

«ПЦР устанавливает факт наличия фрагментов вирусной РНК в пробе, которая взята у пациента. Но проблема заключается в том, что обнаружить их можно только в определенный период заболевания — так называемое диагностическое окно. Если анализ сдан слишком рано или, наоборот, позже активной фазы вирусемии, тест может оказаться отрицательным даже у инфицированного человека», — рассказал врач.

Именно поэтому при контакте с Andes virus (хантавирус) врачи дополнительно назначают серологические исследования — анализы на антитела.

«В первую очередь речь идет об IgM. Это ранние антитела, которые иммунная система начинает вырабатывать в острой фазе инфекции. Их появление может указывать на недавнее заражение даже тогда, когда ПЦР уже не фиксирует вирусную РНК. Антитела IgG появляются позже. Обычно они свидетельствуют о перенесенном контакте с вирусом или сформировавшемся иммунном ответе. Сам по себе положительный IgG без клинических симптомов еще не говорит об активной инфекции, поэтому интерпретировать результаты всегда нужно комплексно», — объяснил специалист.

По его словам, на ранних этапах болезнь может выглядеть почти как обычная вирусная инфекция: температура, слабость, ломота в теле, кашель, а затем состояние ухудшается. Поэтому врачи оценивают сразу несколько факторов: результаты ПЦР, наличие IgM и IgG, сроки после контакта, клинические симптомы и эпидемиологический анамнез.

«Именно сочетание лабораторных данных и клинической картины позволяет точнее понимать, произошло ли заражение и насколько высок риск развития заболевания. По этой причине часть контактных лиц после вспышек продолжает оставаться под медицинским наблюдением даже при первых отрицательных тестах. В случае хантавирусной инфекции один анализ не всегда ставит точку в диагностике», — заметил врач.

Ранее врач Тимаков сообщил, что заражение хантавирусом происходит через биологические жидкости грызунов.

 
