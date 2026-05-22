Врач объяснила, о чем может говорить жжение от антиперспирантов длительного действия

Проблема излишнего потоотделения мучает многих людей, особенно в жару. Многие начинают применять антиперспиранты с длительным действием. Они наносятся раз в неделю и снижают активность работы потовых желез, предотвращая потоотделение. Часто при их использовании человек сталкивается с жжением, которое может говорить о неправильном использовании, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог клиники Атрибьют Рузиля Ким.

В отличие от обычных дезодорантов, которые лишь маскируют запах, антиперспиранты работают иначе: их активные компоненты – соли алюминия (чаще всего хлоргидрат или хлорид алюминия) – при контакте с кожей формируют алюминиево-белковый комплекс, который физически блокирует выход потовых желез. Это сокращает выделение пота непосредственно в зоне нанесения.

«Жжение, с которым сталкиваются многие пользователи, само по себе не опасно, но является сигналом нарушения правил применения. Раздражение возникает, если средство нанесено на влажную кожу, сразу после бритья или эпиляции, в зоне с расчесами, раздражением или обострением кожного заболевания. Дополнительный провокатор – спирт в составе формулы: он усиливает раздражающий эффект солей алюминия. Если жжение повторяется, первый шаг заключается в том, чтобы перейти на безспиртовую формулу и убедиться, что кожа перед нанесением полностью сухая», — рассказала врач.

По ее словам, антиперспирант наносится строго по инструкции: раз в несколько дней (периодичность индивидуальна и варьируется от 3 до 7 дней), вечером, на абсолютно сухую кожу после душа. Утром средство нужно смыть очищающим средством, иначе есть риск испортить одежду. Именно такой режим позволяет поддерживать эффект, не перегружая кожу.

«Безопасность антиперспирантов подтверждена исследованиями: активные компоненты действуют локально и не нарушают долгосрочную функцию потовых желез. Временная блокировка протоков обратима, железы продолжают нормально работать на остальных участках тела», — заметила доктор.

Ранее врач объяснила, что перхоть может появляться из-за питания и нарушения микрофлоры кожи головы.