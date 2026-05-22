Как по состоянию полости рта выявить дефицит железа и витамина В12, рассказала врач

По состоянию полости рта стоматолог может заподозрить у пациента дефициты железа и витамина В12, а также некоторые болезни ЖКТ, – рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского Университета Ираида Букина.

«Во время профилактического осмотра ротовой полости стоматолог может обратить внимание на шелушение и воспаление красной каймы губ (хейлит), а в сочетании с «заедами» в уголках рта (ангулярный стоматит) можно заподозрить дефицит железа, который при длительном течении приводит к развитию железодефицитной анемии. Другая ситуация может наблюдаться при дефиците витамина В12. Если во время осмотра стоматолог видит у пациента яркий лакированный малиновый язык (Гунтеровский глоссит), это является поводом отправить пациента на консультацию к терапевту. Длительное течение дефицита витамина В12 также приводит к развитию анемии», — рассказала доктор.

Еще одна частая причина для обращения к стоматологу — это неприятный запах изо рта. Его причиной может оказаться как стоматологическое заболевание, так и заболевание желудка, например, гастрит.

«Неприятный запах изо рта часто сопровождается появлением стойкого налета на языке, что также может указывать на заболевание желудка или кишечника. Стоит отметить, что оценки проявлений только в ротовой полости недостаточно для постановки терапевтического диагноза. Необходимо оценивать все имеющиеся жалобы и данные осмотра в совокупности. Тем не менее, иногда эти проявления могут оказаться важным и ярким признаком заболевания терапевтического профиля. И поэтому важно своевременно выявлять такие симптомы и направлять пациента на консультацию к терапевту», — рассказала врач.

