Массажист рассказал, как понять, появится ли вдовий горб

Риски появления вдовьего горба можно предсказать заранее по семи факторам: приближению климакса, наличию остеопороза, формату работы, уровню витамина D и кальция, приему определенных лекарств, весу и наследственной предрасположенности, рассказал «Газете.Ru» массажист, инструктор ЛФК клиники CMD Котельники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Манастырлы.

«Согласно международным рекомендациям International Osteoporosis Foundation (IOF) и NICE (National Institute for Health and Care Excellence), повышенный риск формирования гиперкифоза имеют: женщины в пери- и постменопаузе (снижение эстрогенов приводит к ускорению потери костной массы), люди с остеопенией и остеопорозом, те, у кого долгая «сидячая» работа с наклоненной вперед головой, пациенты с дефицитом витамина D, кальция, белка, любители длительных курсов глюкокортикостероидов, худощавые женщины с тонкой костью и наследственной предрасположенностью», — рассказал массажист.

Чаще всего «горбик» начинает формироваться после 45–50 лет, но у людей с «телефонной осанкой» он начинает формироваться уже в 30–35.

«Самый простой домашний тест: встаньте спиной к стене, прижав пятки, ягодицы и лопатки. Если затылок до стены не достает — это уже звоночек. В норме расстояние должно быть нулевым или минимальным (до 2 см). Еще один вариант: сфотографируйте себя в профиль раз в полгода в одной и той же позе. Хорошая новость: на ранних стадиях он полностью обратим. Если это пока мягкий «жировой валик» и функциональная сутулость без структурных изменений позвонков — корректируется массажем, ЛФК, постуральной коррекцией в любом возрасте, хоть в 25, хоть в 70», — рассказал врач.

Если же уже сформировался клиновидный позвонок или произошли компрессионные переломы тел позвонков (характерно для остеопороза) — полностью «выпрямить» спину не получится, но остановить прогрессирование и улучшить осанку можно всегда.

«Я работал с пациентками 75+, и результат радовал и их, и меня. Сейчас вы можете начать делать курсы массажа два раза в год, делать ЛФК три раза в неделю, меньше сутулиться и сдать анализы: витамин D (25-OH), кальций, фосфор, ТТГ, при необходимости — маркеры костного метаболизма», — заключил специалист.

