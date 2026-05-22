Ученые предупредили об опасности фастфуда для мозга даже при редком потреблении

Ученые обнаружили связь между потреблением ультрапереработанных продуктов и ухудшением внимания у людей среднего и пожилого возраста. Даже небольшое увеличение их доли в рационе оказалось связано со снижением когнитивных показателей и более высоким риском деменции. Работа опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring (Alz& Dementia).

Исследование провели специалисты Университета Монаша под руководством Барбары Кардозу. Ультрапереработанными называют продукты, прошедшие интенсивную промышленную обработку и содержащие очищенные ингредиенты и пищевые добавки — красители, ароматизаторы и консерванты. К ним относятся сладкие газированные напитки, чипсы, снеки и готовые блюда.

В работе приняли участие 2192 жителя Австралии в возрасте от 40 до 70 лет без деменции и неврологических заболеваний. Ученые проанализировали их рацион за предыдущий год и оценили долю ультрапереработанной пищи в общем потреблении. В среднем она составляла около 41% ежедневной калорийности — почти столько же, сколько средний показатель по стране.

Затем участники прошли серию компьютерных тестов на скорость обработки информации, внимание, рабочую память и зрительное распознавание. Также исследователи рассчитали риск развития деменции с учетом факторов вроде ожирения и повышенного давления.

Выяснилось, что более высокое потребление ультрапереработанных продуктов связано прежде всего с ухудшением внимания. По словам Кардозу, каждые дополнительные 10% таких продуктов в рационе сопровождались заметным снижением способности концентрироваться и ухудшением результатов тестов на зрительное внимание и скорость обработки информации.

«Для наглядности: увеличение доли ультрапереработанных продуктов на 10% примерно соответствует ежедневному добавлению одной стандартной пачки чипсов», — пояснила исследователь.

При этом негативный эффект сохранялся даже у людей, придерживавшихся средиземноморской диеты. Это указывает, что роль играет не только недостаток полезных продуктов, но и сама степень промышленной обработки пищи.

Авторы предполагают, что причиной могут быть изменения структуры пищи при обработке и воздействие добавок, способных влиять на кишечную микробиоту. Известно, что нарушения микробиома уже связывают с ухудшением работы мозга и нейродегенеративными заболеваниями.

Исследователи подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. В дальнейшем они планируют дополнить данные методами нейровизуализации и анализом биомаркеров, чтобы понять механизмы влияния ультрапереработанной пищи на мозг.

