Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Наука

У белухи зафиксировали признаки интеллекта, которые считались присущими только человеку

PLOS ONE: белуха из нью-йоркского океанариума прошла зеркальный тест на самосознание
Ein Dahme/Wikipedia

Самка белухи по кличке Наташа, жившая в нью-йоркском океанариуме, успешно прошла зеркальный тест — один из главных экспериментов для оценки самосознания у животных. Исследование, результаты которого были опубликованы спустя более чем 20 лет после проведения экспериментов, показало, что белухи могут обладать высоким уровнем самовосприятия. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Эксперименты проводились в начале 2000-х годов в океанариуме Общества охраны дикой природы Нью-Йорка. Там содержались четыре самки белух (Delphinapterus leucas): три были выловлены в природе, а одна — Марис — родилась уже в неволе. Исследование возглавила специалист по морским млекопитающим и когнитивный психолог Диана Рейсс.

Зеркальный тест считается одним из способов проверить наличие самосознания у животных. Во время него животному наносят метку на участок тела, который невозможно увидеть без зеркала. Если животное замечает изменение и пытается рассмотреть или убрать метку, это рассматривается как признак узнавания себя в отражении.

Ранее тест успешно проходили шимпанзе, дельфины, слоны, сороки и даже рыбы-чистильщики. Белухи заинтересовали ученых благодаря сложному социальному поведению, крупному мозгу и развитой коммуникации. Известно, что они способны имитировать звуки других животных и даже человека.

На первом этапе эксперимента исследователи наблюдали, проявляют ли животные признаки самонаправленного поведения перед зеркалом. Среди таких действий были необычные движения головой, игры с пузырями воздуха, движения грудными плавниками и вытягивание шеи. Наиболее активно такие реакции демонстрировали Наташа и ее дочь Марис.

Затем дрессировщики нанесли временные метки на участки тела, которые белухи не могли увидеть напрямую. Наташа, увидев отражение, стала поворачивать к зеркалу область за правым ухом, где находилась отметка, одновременно демонстрируя самонаправленное поведение. Это позволило ей пройти тест. Марис второй этап не прошла, хотя ученые считают, что ее поведение все же указывает на возможную способность к самораспознаванию.

Авторы отмечают, что это первое свидетельство способности белух к зеркальному самораспознаванию. По их словам, результаты особенно важны, поскольку белухи отличаются высокой социальной сложностью.

Сегодня в мире в неволе содержится более 300 белух. Исследователи надеются, что новые данные помогут привлечь внимание к охране этих животных, которым угрожают загрязнение среды, шумовое воздействие, изменение климата и промысел.

Ранее ученых удивила причина, по которой у тираннозавра маленькие лапки.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!