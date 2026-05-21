Ученых удивила причина, по которой у тираннозавра маленькие лапки

Крошечные передние конечности Tyrannosaurus rex могли появиться не случайно, а стать результатом изменения стратегии охоты у крупных хищных динозавров. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (PRSB).

Ученые проанализировали 82 вида теропод — двуногих хищных динозавров — и обнаружили, что уменьшение передних конечностей происходило независимо как минимум в пяти эволюционных линиях, включая тираннозаврид.

Исследование показало, что короткие лапы были связаны не столько с увеличением размеров тела, сколько с развитием массивных и прочных черепов. По мере того как у хищников усиливались челюсти, передние конечности теряли значение.

По словам ведущего автора работы Чарли Роджера Шерера, голова фактически взяла на себя роль основного оружия. Если руки больше не использовались для захвата добычи, они постепенно уменьшались по принципу «не используешь — теряешь».

Авторы связывают этот процесс с появлением гигантских растительноядных динозавров, таких как зауроподы. Охотиться на животных длиной до 30 метров при помощи когтей было неэффективно, тогда как мощные укусы и удержание добычи челюстями могли давать преимущество.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи разработали новый метод оценки прочности черепа. Они учитывали форму, силу укуса и плотность соединения костей. Самым прочным черепом оказался именно у T. rex. Второе место занял Tyrannotitan — огромный хищник из Южной Америки, живший более чем за 30 миллионов лет до тираннозавра.

Всего ученые выделили пять групп динозавров с укороченными передними конечностями: тираннозаврид, абелизаврид, кархародонтозаврид, мегалозаврид и цератозаврид.

При этом разные группы пришли к «миниатюрным лапам» разными путями. Например, у абелизаврид сильнее уменьшались кисти и нижняя часть конечности, тогда как у тираннозаврид сокращение происходило более равномерно.

Интересно, что маленькие лапы встречались и у сравнительно небольших хищников. Так, маюнгазавр весил около 1,6 тонны — примерно пятую часть массы T. rex, — но также обладал очень короткими передними конечностями и массивным черепом.

Авторы считают, что гигантские травоядные могли запустить своеобразную «эволюционную гонку вооружений», в которой хищники отвечали усилением челюстей и ростом размеров тела.

