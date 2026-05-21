Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученых удивила причина, по которой у тираннозавра маленькие лапки

PRSB: крошечные конечности тираннозавра стали результатом изменения стратегии охоты
eurekalert.org

Крошечные передние конечности Tyrannosaurus rex могли появиться не случайно, а стать результатом изменения стратегии охоты у крупных хищных динозавров. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (PRSB).

Ученые проанализировали 82 вида теропод — двуногих хищных динозавров — и обнаружили, что уменьшение передних конечностей происходило независимо как минимум в пяти эволюционных линиях, включая тираннозаврид.

Исследование показало, что короткие лапы были связаны не столько с увеличением размеров тела, сколько с развитием массивных и прочных черепов. По мере того как у хищников усиливались челюсти, передние конечности теряли значение.

По словам ведущего автора работы Чарли Роджера Шерера, голова фактически взяла на себя роль основного оружия. Если руки больше не использовались для захвата добычи, они постепенно уменьшались по принципу «не используешь — теряешь».

Авторы связывают этот процесс с появлением гигантских растительноядных динозавров, таких как зауроподы. Охотиться на животных длиной до 30 метров при помощи когтей было неэффективно, тогда как мощные укусы и удержание добычи челюстями могли давать преимущество.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи разработали новый метод оценки прочности черепа. Они учитывали форму, силу укуса и плотность соединения костей. Самым прочным черепом оказался именно у T. rex. Второе место занял Tyrannotitan — огромный хищник из Южной Америки, живший более чем за 30 миллионов лет до тираннозавра.

Всего ученые выделили пять групп динозавров с укороченными передними конечностями: тираннозаврид, абелизаврид, кархародонтозаврид, мегалозаврид и цератозаврид.

При этом разные группы пришли к «миниатюрным лапам» разными путями. Например, у абелизаврид сильнее уменьшались кисти и нижняя часть конечности, тогда как у тираннозаврид сокращение происходило более равномерно.

Интересно, что маленькие лапы встречались и у сравнительно небольших хищников. Так, маюнгазавр весил около 1,6 тонны — примерно пятую часть массы T. rex, — но также обладал очень короткими передними конечностями и массивным черепом.

Авторы считают, что гигантские травоядные могли запустить своеобразную «эволюционную гонку вооружений», в которой хищники отвечали усилением челюстей и ростом размеров тела.

Ранее в Таиланде нашли крупнейшего динозавра Юго-Восточной Азии.

 
Теперь вы знаете
Лавров о переговорах по Украине, досрочное завершение учебного года и укусы змей. Что нового к утру 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!