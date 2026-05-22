Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Назван симптом, указывающий на раннее начало болезни Альцгеймера

Conversation: ухудшение памяти может указывать на болезнь Альцгеймера уже в 45 лет
Robert Kneschke/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Отаго обнаружили, что субъективные жалобы на ухудшение памяти у людей среднего возраста могут быть связаны с биомаркером болезни Альцгеймера задолго до появления клинических симптомов. Об этом сообщает портал The Conversation.

Болезнь Альцгеймера развивается медленно и может начинаться за десятилетия до постановки диагноза. Обычно деменцию выявляют после 70 лет, однако новое исследование показало, что первые признаки могут проявляться уже в 45-летнем возрасте.

Авторы использовали данные знаменитого проекта Dunedin Study, который ведется более 50 лет и отслеживает состояние здоровья одной группы людей с рождения. Исследователи проанализировали данные участников в возрасте 45 лет и обнаружили связь между жалобами на память и уровнем белка pTau181 в крови.

Этот белок считается одним из перспективных биомаркеров болезни Альцгеймера. Известно, что его концентрация значительно повышается у пациентов с заболеванием, однако до сих пор оставалось неясным, насколько рано он начинает накапливаться.

При этом ученые не обнаружили связи между уровнем pTau181 и результатами когнитивных тестов или изменениями на МРТ мозга. Это может означать, что биомаркер начинает расти на самых ранних стадиях болезни — еще до появления заметных структурных изменений.

«Субъективные жалобы на память могут быть одним из первых моментов, когда человек начинает ощущать развитие заболевания», — отметили авторы.

Исследователи считают, что средний возраст может оказаться критически важным периодом для профилактики деменции. По их словам, выявление риска на ранних этапах позволит раньше начинать вмешательства — от контроля артериального давления и коррекции слуха до повышения физической активности и социальной вовлеченности.

Авторы подчеркивают, что существующие препараты против болезни Альцгеймера не способны восстановить уже утраченные когнитивные функции и лишь замедляют прогрессирование заболевания. Поэтому поиск самых ранних признаков остается одной из главных задач современной медицины.

В дальнейшем ученые планируют продолжить наблюдение за участниками исследования, чтобы выяснить, действительно ли повышение pTau181 в среднем возрасте связано с последующим развитием болезни Альцгеймера.

Ранее была названа простая ежедневная привычка, снижающая риск деменции на 35%.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!