Коровы могут распознавать людей по лицам, выяснили ученые

PLOS: коровы могут различать людей по лицам и голосам
Ученые из Национального центра научных исследований Университета Тура выяснили, что коровы способны узнавать людей не только по внешности, но и по голосу. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Авторы работы изучили поведение 32 коров голштинской породы — одной из самых распространенных молочных пород в мире. Животным показывали видеозаписи знакомых и незнакомых мужчин сначала без звука, а затем с голосовым сопровождением.

Во время первого этапа эксперимента коровы дольше смотрели на незнакомые лица, что, по мнению исследователей, указывает на способность различать людей и узнавать уже знакомого человека. На втором этапе учёные включали видео вместе с аудиозаписью. Мужчины произносили одинаковую фразу, а исследователи отслеживали продолжительность взгляда животных на экран и изменения сердечного ритма.

Выяснилось, что коровы дольше удерживали внимание на видео в случаях, когда голос совпадал с лицом знакомого человека. Это говорит о том, что животные способны сопоставлять зрительные и звуковые сигналы и узнавать конкретного человека сразу по нескольким признакам.

Авторы исследования отмечают, что взаимодействие через экран не полностью отражает живое общение, поэтому результаты требуют дальнейшей проверки. Однако работа уже показывает, что социальные способности коров могут быть значительно сложнее, чем считалось ранее.

Исследователи также предполагают, что отношение работников ферм может влиять на состояние и поведение животных, поскольку многие из них способны различать людей и запоминать их. Ранее опубликованные исследования показали, что овцы могут распознавать знакомые и незнакомые человеческие лица, а лошади могут опознавать фотографии известных им людей, а также различать разнояйцевых и однояйцевых близнецов.

