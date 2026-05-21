Новый российский препарат от болезни Альцгеймера прошел испытания

Российский препарат от болезни Альцгеймера DMB-I прошел вторую фазу испытаний
Разработанный группой российских ученых препарат DMB-I доказал свою эффективность в лечении болезни Альцгеймера в ходе II фазы клинических исследований. Об этом «Газете.Ru» в пресс-релизе биофармацевтической компании BIGESPAS Ltd.

DMB-I представляет собой новую форму молекулы латрепирдина, ранее известной как Димебон. В исследовании оценивали эффективность и безопасность препарата у пациентов с легкой и умеренной деменцией при болезни Альцгеймера.

Согласно опубликованным данным, спустя 26 недель терапии у участников, принимавших DMB-I, наблюдалось улучшение когнитивных показателей по шкале ADAS-cog, которая считается одним из основных международных инструментов оценки состояния пациентов с деменцией. Также исследователи зафиксировали положительную динамику по шкалам общего клинического впечатления и способности к повседневной деятельности.

Авторы работы утверждают, что препарат показал лучшие результаты по ряду параметров по сравнению с мемантином — одним из наиболее распространенных средств для терапии болезни Альцгеймера.

Ранее в доклинических исследованиях на животных DMB-I демонстрировал повышенную биодоступность и улучшение когнитивных функций в моделях нейродегенеративных нарушений. Эти результаты были опубликованы в 2023 году в журнале Frontiers in Pharmacology.

Следующим этапом должна стать третья фаза клинических испытаний, в которой, как ожидается, примут участие около 450 пациентов. Продолжительность терапии планируют увеличить до 52 недель в соответствии с международными рекомендациями по исследованию препаратов для лечения болезни Альцгеймера.

При этом специалисты подчеркивают, что успешное прохождение второй фазы не гарантирует выхода препарата на рынок. Для подтверждения эффективности и безопасности необходимы более масштабные исследования, а окончательные выводы можно будет сделать только после завершения финальной стадии испытаний.

