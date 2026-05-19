Названы лучшие хобби для защиты от деменции

Ученые из Тринити-колледжа в Дублине выяснили, что занятия музыкой, путешествия, общение и другие стимулирующие занятия в среднем возрасте могут защищать мозг от ухудшения памяти эффективнее, чем контроль только медицинских факторов риска. Работа опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

Болезнь Альцгеймера считается самой распространенной причиной деменции, а патологические изменения в мозге начинают развиваться за десятилетия до появления первых симптомов. По оценкам ученых, сейчас деменцией страдают около 48 млн человек в мире, а к 2050 году число случаев может вырасти до 150 млн.

Авторы работы проанализировали данные проекта PREVENT Dementia, в который вошли 587 когнитивно здоровых людей в возрасте от 40 до 59 лет. Около трети участников имели повышенный генетический риск болезни Альцгеймера. Участники проходили тесты на память, внимание и язык, а также заполняли анкеты о здоровье и образе жизни.

Исследователи учитывали как факторы риска — гипертонию, диабет, ожирение, нарушения сна, депрессию, курение и травмы головы, — так и защитные факторы, связанные с так называемым когнитивным резервом мозга. В их число вошли образование, сложность профессии и участие в стимулирующих занятиях: спорт, чтение, изучение языков, игра на музыкальных инструментах, творчество, путешествия и общение с близкими.

Оказалось, что именно разнообразие таких занятий сильнее всего связано с лучшими когнитивными показателями. Причем эффект сохранялся даже у людей с наследственной предрасположенностью к деменции. По словам авторов, положительное влияние образа жизни оказалось сильнее отрицательного эффекта от одного из главных генетических факторов риска — варианта гена APOE ε4.

«Мы ожидали увидеть положительный эффект физических нагрузок у пожилых людей, но были удивлены, что обычные стимулирующие занятия так заметно улучшают когнитивные показатели уже в среднем возрасте, задолго до возрастного снижения функций мозга», — отметила руководитель исследования Лорина Наци.

Наиболее вредными факторами оказались депрессия и перенесенные черепно-мозговые травмы: они сильнее других ухудшали результаты тестов на память и внимание.

Авторы подчеркивают, что для защиты мозга важна не одна привычка, а сочетание разных видов активности — физической, социальной и интеллектуальной.

