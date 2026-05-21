В России создадут протезы с прямым подключением к нервной системе

Первый МГМУ: разрабатываются протезы конечностей с подключением к нервной системе

Сеченовский университет присоединился к междисциплинарному проекту по созданию технологий экзопротезирования нового поколения — протезов конечностей с прямым подключением к периферической нервной системе. Помимо Сеченовского университета, в проекте участвуют МИЭТ, МФТИ и компания «Моторика Орто». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Ученые разрабатывают комплексную систему: от интерфейсов взаимодействия с нервной системой до источников питания и алгоритмов управления.

Команда Сеченовского университета отвечает за создание тонкопленочных эластичных электродных матриц — элементов, которые должны стать связующим звеном между нервной системой человека и протезом. Такие структуры планируется имплантировать на периферические нервы в области культи для считывания и передачи нервных сигналов.

«Наша задача в проекте — разработка гибких электродов, которые взаимодействуют с периферическими нервами и позволяют передавать сигналы для управления протезом. По сути, это интерфейс, который соединяет нервную систему человека и электронную часть устройства», — рассказал ведущий научный сотрудник Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Александр Марков.

Разрабатываемые электроды представляют собой гибкие многоканальные конструкции, способные оборачивать нервные волокна. По словам исследователей, это позволит одновременно считывать несколько сигналов и разделять их по разным нервным ветвям.

«Ключевая особенность — многоканальность: мы работаем не с одним сигналом, как в существующих протезах, а сразу со множеством. Это позволяет, например, раздельно управлять пальцами протеза и повысить точность движений», — отметил Марков.

Сейчас многие современные протезы используют сигналы мышц, из-за чего пациентам приходится проходить переобучение и адаптироваться к непривычным схемам управления. Разработчики рассчитывают, что работа напрямую с периферическими нервами сделает использование протезов более естественным.

Проект рассчитан на три года. За это время исследователи планируют пройти путь от лабораторных образцов до опытного прототипа, пригодного для дальнейших испытаний.

В перспективе технология может расширить возможности бионических протезов и приблизить создание систем, позволяющих более точно воспроизводить естественные движения конечностей.

Ранее российские ученые приблизились к созданию нового лекарства от Паркинсона.