Привычка «отсыпаться» снижает риск ранней смерти, выяснили ученые

NatCom: привычка восполнять недостаток сна снижает риск ранней смерти на 15%
Ученые Университета Цинхуа выяснили, что привычка «отсыпаться» после периода с недостатком сна может частично компенсировать негативные последствия и снизить риск преждевременной смерти. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications (NatCom).

Недостаток сна связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, ускоренным старением, нарушениями обмена веществ и более высокой смертностью. Обычно врачи рекомендуют взрослым спать не менее семи часов в сутки. Однако новое исследование показывает, что важна не только средняя продолжительность сна, но и способность организма восстанавливаться после периодов недосыпа.

Исследователи проанализировали более 574 тысяч ночей сна у 85 тысяч участников проекта UK Biobank. Добровольцы носили на запястье акселерометры — устройства, фиксирующие движения и позволяющие оценивать продолжительность сна.

В среднем участники спали около 6,4 часа в сутки. Почти 30% людей периодически сталкивались с ограничением сна — спали меньше обычного. При этом почти половина из них затем компенсировала недосып, увеличивая продолжительность сна примерно на час в следующую ночь.

Анализ показал, что у людей, регулярно недосыпавших без последующего восстановления сна, риск смерти в течение последующих восьми лет был на 15% выше. Однако у участников, которые восполняли недостаток сна дополнительным отдыхом, риск преждевременного летального исхода оказался примерно таким же, как у людей без выраженного недосыпа. Особенно заметным эффект был у людей, которые в целом спали мало.

Ученые отмечают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты подтверждают гипотезу о том, что восстановительный сон помогает организму компенсировать последствия кратковременного дефицита отдыха.

Ранее были названы главные факторы здорового долголетия.

 
