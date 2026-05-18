Весной у людей чаще появляется синдром сухого глаза, рассказал врач

Весной также растет число жалоб на жжение, резь и «песок» в глазах, особенно после нахождения на улице. Эти симптомы синдрома сухого глаза, который в это время обостряется из-за сочетания повышенного уровня аллергенов в воздухе и ветреной погоды с перепадами температуры и влажности. Причем он может возникнуть даже у людей без аллергии, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники 3Z в Москве Айгуль Отхозория.

«С точки зрения офтальмолога сезон активной пыльцы несет риски для здоровья и может ощутимо влиять на качество жизни. Воздействие пыльцы может привести к аллергическому конъюнктивиту, который проявляется зудом и покраснением глаз, отеком век и слезотечением. Эти симптомы нередко сочетаются с признаками со стороны носоглотки — чиханием и насморком. При аллергическом конъюнктивите также возможны жжение и светобоязнь, которые могут ощущаться как «ухудшение зрения» и повышенная утомляемость глаз», — объяснила доктор.

Весной многие начинают замечать закономерность: в помещении глазам становится легче, а на улице симптомы усиливаются. Дело в том, что во время прогулок в период активного цветения пыльца напрямую попадает на поверхность глаза.

«Эти условия могут нарушать стабильность слезной пленки и вызывать ощутимый дискомфорт. Поэтому в этот период рекомендуется чаще моргать, использовать увлажнители воздуха и носить солнцезащитные очки (они защищают не только от света, но и от ветра с пыльцой). При стойких неприятных симптомах важно не ждать, когда «пройдет само» — например, та же сухость глаз может выступать не самостоятельным синдромом, а сигнализировать о других заболеваниях глаз. Своевременная диагностика поможет быстрее подобрать лечение и снизить риск осложнений», — заключила врач.

Ранее врачи рекомендовали отказаться от контактных линз весной, чтобы избежать пересушивания глаз.