Названы пять признаков информационного истощения

Физическая разбитость после прокрутки ленты, забывание только что прочитанного, сложности с принятием простых решений, ощущение эмоциональной пустоты и постоянное напряжение из страха что‑то упустить могут указывать на информационное истощение психики, рассказала «Газете.Ru» Наталья Мокичева, психолог, эксперт социального проекта Деменция.net.

«О перегрузке нервной системы можно говорить, если есть следующие признаки. Первый — физическая разбитость после прокрутки ленты (скроллинга). Человек полдня провел в телефоне и устал, словно разгружал вагоны. Мозг потратил энергию на подавление тревоги и обработку сигналов, которые в итоге не повлияли на дальнейшие действия. Второй — забывание только что прочитанного. Пользователь пробегает глазами пост или новость, а через минуту не может вспомнить содержание. Проблемы с памятью здесь ни при чем. Мозг переполнен информацией и перестает ее фиксировать», — объяснила психолог.

Третий признак — сложности с принятием простых решений. Человек зависает над меню в кафе, не может выбрать фильм на вечер или долго решает, с чего начать уборку. Основные ресурсы ушли на переработку новостей, а на решение бытовых задач сил уже не осталось.

«Четвертое — ощущение эмоциональной пустоты. Пользователь читает о трагичных или радостных событиях, но в ответ на них внутри нет никакой реакции. Эмоциональная система оказалась перегружена и временно отключилась. И последнее — постоянное напряжение из страха что‑то упустить. Кажется, что сейчас происходит что‑то важное, но нет энергии для ее осмысления, при этом чувство тревоги сохранено. Человеческий мозг не способен выполнять две сложные когнитивные задачи одновременно. Он быстро переключается между ними, и каждое переключение стоит времени и энергии. Чем чаще происходит переключение, тем больше ошибок и выше утомляемость», — пояснила Мокичева.

Игнорировать такое состояние не стоит, постарайтесь выделить два временных слота в день примерно по 20 минут каждый для просмотра лент и больше не заходить в сеть в другое время за исключением рабочих моментов. Уже через несколько дней такого режима тревожность сойдет на нет, так как мозг перестанет постоянно ждать и обрабатывать новую информацию.

Ранее психологи рекомендовали наведение порядка как способ снижения стресса и тревоги.