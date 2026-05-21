В России количество пчелиных семей уменьшилось почти на миллион

Биолог Муньков: в России число пчелиных семей уменьшилось с 3,4 до 2,5 млн
Российская статистика фиксирует устойчивое сокращение пчелиных семей: с 2015 по 2024 год их число уменьшилось почти на миллион — с 3,4 до 2,5 млн, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биологии, генетики, общей и биологической химии института «Казанская академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» Казанского ГАУ, биолог Алексей Муньков.

Пчелиная семья — сообщество пчел, которое живет в одном улье. Количество пчел в улье варьируется в зависимости от времени года и других факторов. Например, зимой нормальная семья может состоять из 10–14 тысяч пчел, а летом, в период главного медосбора, — из 80–100 тысяч голов.

«Российская статистика фиксирует устойчивое сокращение пчелиных семей: по данным Росстата, с 2015 по 2024 год их число уменьшилось почти на миллион — с 3,4 до 2,5 млн. В зонах интенсивного земледелия — Черноземье, Поволжье, Краснодарский край — потери ощутимее всего. Главные причины: неоникотиноидные пестициды, которыми обрабатывают семена рапса и подсолнечника, монокультурные севообороты, лишающие пчел разнообразного питания на большую часть сезона, и климатические аномалии, нарушающие синхронизацию цветения и лета», — рассказал ученый.

Пчелы исчезают по нескольким причинам: из-за пестицидов, разрушения естественной среды обитания, климатических изменений, паразитов и вирусов.

Ранее массовая гибель пчел наблюдалась в США и Китае из-за пестицидов и сокращения разнообразия растений.

 
