В России количество пчелиных семей уменьшилось почти на миллион

Пчелиная семья — сообщество пчел, которое живет в одном улье. Количество пчел в улье варьируется в зависимости от времени года и других факторов. Например, зимой нормальная семья может состоять из 10–14 тысяч пчел, а летом, в период главного медосбора, — из 80–100 тысяч голов.

«Российская статистика фиксирует устойчивое сокращение пчелиных семей: по данным Росстата, с 2015 по 2024 год их число уменьшилось почти на миллион — с 3,4 до 2,5 млн. В зонах интенсивного земледелия — Черноземье, Поволжье, Краснодарский край — потери ощутимее всего. Главные причины: неоникотиноидные пестициды, которыми обрабатывают семена рапса и подсолнечника, монокультурные севообороты, лишающие пчел разнообразного питания на большую часть сезона, и климатические аномалии, нарушающие синхронизацию цветения и лета», — рассказал ученый.

Пчелы исчезают по нескольким причинам: из-за пестицидов, разрушения естественной среды обитания, климатических изменений, паразитов и вирусов.

Ранее массовая гибель пчел наблюдалась в США и Китае из-за пестицидов и сокращения разнообразия растений.