В популярном напитке нашли вещество, защищающее клетки от разрушения

Nutrients: вещество из чая матча защищает клетки от окислительного разрушения
Антиоксидант EGCG в составе матча снижает воспаление в организме и защищает клетки от окислительного разрушения. К такому выводу пришли ученые из Вроцлавского университета наук об окружающей среде. Результаты научного обзора опубликованы в журнале Nutrients.

Матча отличается от обычного зеленого чая способом выращивания и обработки. За несколько недель до сбора чайные кусты затеняют, ограничивая доступ солнечного света. В ответ растение начинает накапливать больше биологически активных веществ, включая хлорофилл, аминокислоту L-теанин, кофеин и антиоксиданты. После сбора листья не заваривают целиком, а перемалывают в порошок.

Авторы обзора отмечают, что особый интерес представляют катехины и полифенолы — вещества с антиоксидантными свойствами. По данным проанализированных исследований, они могут помогать снижать уровень воспаления и окислительного стресса — процессов, связанных со старением клеток и развитием хронических заболеваний.

Особое внимание ученые уделили соединению EGCG (эпигаллокатехин-3-галлату), одному из ключевых антиоксидантов зеленого чая. Предыдущие работы показали: помимо защиты клеток от окислительного разрушения, это вещество может влиять на обмен веществ, чувствительность тканей к инсулину и состояние сердечно-сосудистой системы.

Отдельные исследования также указывают на потенциальную пользу напитка для работы мозга, нервной системы и кишечной микрофлоры.

Ученые связывают этот эффект в том числе с L-теанином — аминокислотой, способной влиять на активность нервной системы. Считается, что она может способствовать расслаблению без выраженной сонливости и улучшать концентрацию внимания. В сочетании с кофеином это создает более мягкий стимулирующий эффект по сравнению с кофе.

Авторы работы подчеркивают, что многие данные о пользе матчи пока требуют дальнейшего подтверждения в крупных клинических исследованиях. Тем не менее обзор показывает, что напиток может быть перспективным компонентом рациона с точки зрения профилактики метаболических и воспалительных нарушений.

