Назван напиток, способный восстановить работу лимфатической системы

Ученые из Медицинского университета Гуанси выяснили, что ферментированный чай любао может восстанавливать работу лимфатической системы и снижать воспаление, воздействуя на ключевой белок PRKCB. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Воздействие соединений чая тестировали на моделях лимфедемы — хронического отека, возникающего при нарушении оттока лимфы из тканей. В конечностях или других частях тела накапливается жидкость, что приводит к отечности, воспалению, болям и повышает риск инфекций. Эффективных лекарственных методов лечения этого состояния пока недостаточно.

Авторы изучили действие чая любао (постферментированного темного чая из Гуанси) на лимфатические эндотелиальные клетки — те самые, что выстилают лимфатические сосуды изнутри. Анализ показал: при лимфедеме резко возрастает активность белка PRKCB, который связан с воспалением и нарушением клеточного метаболизма.

Добавление экстракта чая любао снижало активность PRKCB и улучшало способность эндотелиальных клеток восстанавливаться после воспалительного повреждения. Наиболее сильный эффект продемонстрировали соединения тилирозид и кверцетин, входящие в состав чая.

Ученые отмечают: результаты пока получены только в клеточных экспериментах in vitro, поэтому говорить о лечении людей преждевременно. Тем не менее авторы считают, что чай любао может стать перспективным функциональным продуктом для поддержки лимфатической системы — при условии дальнейших клинических исследований.

Ранее ученые предупредили о неожиданной опасности любви к чаю.