У дефицита витамина D выявили опасное последствие для женщин

RA: дефицит витамина D может быть связан с повышенной чувствительностью к боли

У женщин с дефицитом витамина D восстановление после операции по поводу рака молочной железы может проходить тяжелее: такие пациентки чаще испытывают умеренную послеоперационную боль и нуждаются в большем количестве обезболивающих препаратов. К такому выводу пришла международная команда исследователи. Работа опубликована в журнале Regional Anesthesia (RA).

Ученые отмечают, что витамин D может участвовать в регуляции болевой чувствительности благодаря влиянию на иммунную систему и противовоспалительным свойствам. При этом его дефицит часто встречается у пациенток с раком молочной железы.

Исследование проводилось в университетской больнице Файюма в Египте с сентября 2024 по апрель 2025 года. В него вошли 184 женщины, которым предстояла радикальная мастэктомия — операция по удалению молочной железы. Половина участниц имела дефицит витамина D (менее 30 нмоль/л), у остальных уровень был выше этого порога. Средний возраст женщин составлял 42–44 года.

Во время операции всем пациенткам вводили фентанил для контроля острой боли, после вмешательства назначали внутривенный парацетамол. Кроме того, женщины могли самостоятельно вводить трамадол при необходимости с помощью специальной системы контроля.

Выяснилось, что пациентки с дефицитом витамина D примерно в три раза чаще испытывали умеренную или выраженную боль в первые сутки после операции. При этом сильной боли (7 баллов и выше по десятибалльной шкале) не отмечалось ни в одной группе — различия касались именно умеренной боли.

Также женщины с низким уровнем витамина D нуждались в большем количестве опиоидных обезболивающих. Во время операции им в среднем требовалось на 8 мкг больше фентанила. После вмешательства разница оказалась значительно заметнее: потребление трамадола было выше примерно на 112 мг по сравнению с пациентками без дефицита.

Кроме того, у пациенток с дефицитом чаще наблюдалась послеоперационная тошнота. Рвота отмечалась только в этой группе, однако различия оказались статистически незначимыми.

Авторы подчеркивают, что исследование носило наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Ученые не учитывали стадию рака, тревожность, нарушения сна, предыдущее лечение и ряд других факторов, которые могли повлиять на результаты.

Тем не менее исследователи предполагают, что пациенткам с уровнем витамина D ниже 30 нмоль/л может быть полезна коррекция дефицита до операции, чтобы уменьшить выраженность послеоперационной боли и потребность в опиоидах.

Ранее были названы витамины, ежедневный прием которых эффективно замедляет старение.