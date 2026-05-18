Названа ягода, которая повышает устойчивость кожи к раку

ACS: виноград усиливает защитную функцию кожи, снижая риск развития рака
Ученые из Университета Западной Новой Англии выяснили, что регулярное употребление винограда может усиливать естественную защитную функцию кожи и снижать повреждения, связанные с воздействием ультрафиолета. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Nutrition Science.

В эксперименте добровольцы в течение двух недель ежедневно съедали по три порции винограда. До и после этого исследователи анализировали активность генов в клетках кожи и оценивали реакцию организма на ультрафиолетовое излучение.

После курса употребления винограда у участников изменилась активность генов, связанных с защитными механизмами кожи. Кроме того, ученые зафиксировали снижение уровня малонового диальдегида — маркера окислительного стресса, который повышается при повреждении клеток.

Авторы исследования предполагают, что фитохимические вещества винограда взаимодействуют с кишечным микробиомом, а затем влияют на работу органов через изменения экспрессии генов.

Исследователи также привели данные предыдущих экспериментов на мышах, которые продемонстрировали возможный защитный эффект винограда против рака кожи. В опыт ах с кратковременным воздействием ультрафиолета спектра B употребление винограда снижало развитие ранних повреждений кожи и инфильтрацию тучными клетками — одного из признаков воспалительной реакции.

В более длительном эксперименте, где мышей подвергали воздействию ультрафиолета дважды в неделю на протяжении 28 недель, «виноградная диета» была связана с уменьшением количества опухолей кожи и снижением риска их злокачественного перерождения. Также у животных отмечалось снижение уровня иммуноглобулина IgE и эотаксина — маркеров воспаления и аллергических реакций.

Авторы работы считают, что виноград способен укреплять естественный барьер кожи и потенциально оказывать системное воздействие на организм. По их мнению, аналогичные механизмы могут затрагивать не только кожу, но и печень, мышцы и даже мозг, однако эту гипотезу еще предстоит подтвердить в более масштабных исследованиях.

