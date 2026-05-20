Открыт новый способ улучшить качество сна

Ученые из Шестого медицинского центра Главного госпиталя Народно-освободительной армии Китая выяснили, что пробиотики могут улучшать качество сна и снижать выраженность дневной усталости. Результаты метаанализа опубликованы в Frontiers in Psychiatry.

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые содержатся в ферментированных (изготовленных путем брожения) продуктах и пищевых добавках. Они помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры.

В последние годы ученые активнее изучают так называемую ось «кишечник–мозг» — систему двусторонней связи между кишечником, иммунной системой и центральной нервной системой. Считается, что бактерии кишечника способны влиять на уровень воспаления, выработку нейромедиаторов и даже стрессовые реакции организма.

Авторы работы проанализировали данные 39 рандомизированных исследований с участием более четырех тысяч человек. В исследованиях оценивалось, как разные штаммы пробиотиков влияют на качество и продолжительность сна, дневную сонливость и симптомы бессонницы.

Анализ показал, что прием пробиотиков был связан с умеренным улучшением общего качества сна. Кроме того, участники реже жаловались на дневную усталость, а средняя продолжительность сна увеличивалась примерно на 14 минут.

Исследователи предполагают, что возможный эффект может быть связан с влиянием кишечных бактерий на выработку серотонина и гамма-аминомасляной кислоты — веществ, участвующих в регуляции сна и эмоционального состояния. Также микрофлора может воздействовать на уровень хронического воспаления и гормонов стресса, которые нередко ухудшают засыпание и качество ночного отдыха.

При этом ученые подчеркивают, что выявленный эффект оказался сравнительно небольшим. Кроме того, исследования различались по составу пробиотиков, дозировкам и длительности приема. Для подтверждения результатов необходимы более крупные и длительные исследования.

