Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Открыт новый способ улучшить качество сна

Frontier: пробиотики улучшают качество сна и снижают дневную усталость
Shutterstock

Ученые из Шестого медицинского центра Главного госпиталя Народно-освободительной армии Китая выяснили, что пробиотики могут улучшать качество сна и снижать выраженность дневной усталости. Результаты метаанализа опубликованы в Frontiers in Psychiatry.

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые содержатся в ферментированных (изготовленных путем брожения) продуктах и пищевых добавках. Они помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры.

В последние годы ученые активнее изучают так называемую ось «кишечник–мозг» — систему двусторонней связи между кишечником, иммунной системой и центральной нервной системой. Считается, что бактерии кишечника способны влиять на уровень воспаления, выработку нейромедиаторов и даже стрессовые реакции организма.

Авторы работы проанализировали данные 39 рандомизированных исследований с участием более четырех тысяч человек. В исследованиях оценивалось, как разные штаммы пробиотиков влияют на качество и продолжительность сна, дневную сонливость и симптомы бессонницы.

Анализ показал, что прием пробиотиков был связан с умеренным улучшением общего качества сна. Кроме того, участники реже жаловались на дневную усталость, а средняя продолжительность сна увеличивалась примерно на 14 минут.

Исследователи предполагают, что возможный эффект может быть связан с влиянием кишечных бактерий на выработку серотонина и гамма-аминомасляной кислоты — веществ, участвующих в регуляции сна и эмоционального состояния. Также микрофлора может воздействовать на уровень хронического воспаления и гормонов стресса, которые нередко ухудшают засыпание и качество ночного отдыха.

При этом ученые подчеркивают, что выявленный эффект оказался сравнительно небольшим. Кроме того, исследования различались по составу пробиотиков, дозировкам и длительности приема. Для подтверждения результатов необходимы более крупные и длительные исследования.

Ранее фармацевфт рассказал, как защитить кишечник во время приема антибиотиков.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!