Фармацевфт рассказал, как защитить кишечник во время приема антибиотиков

Фармацевт Росс Фан назвал четыре способа защитить кишечник во время приема антибиотиков: добавить в рацион клетчатку и ферментированные продукты, отказаться от ультрапереработанной еды и жиров, а также рассмотреть прием пробиотиков. Его рекомендации приводит издание El Economista.

Антибиотики не только уничтожают вредные бактерии, вызывающие инфекцию, но и негативно влияют на полезную микрофлору кишечника. Это может привести к диарее, вздутию и дисбактериозу. Чтобы минимизировать ущерб, фармацевт советует в первую очередь увеличить потребление клетчатки и одновременно сократить долю жиров в ежедневном меню.

Кроме того, Фан настаивает на полном отказе от ультрапереработанных продуктов, включая фастфуд. Такая пища содержит много сахара, консервантов и искусственных ароматизаторов, которые, по словам специалиста, дополнительно травмируют кишечник и усугубляют негативный эффект от антибиотиков.

«При этом ферментированные, то есть прошедшие естественное брожение, продукты добавлять в рацион необходимо. Квашеная капуста, кефир, натуральный йогурт без добавок и другие подобные блюда способствуют размножению собственных полезных бактерий в кишечнике», — отмечает эксперт.

Наконец, фармацевт рекомендует рассмотреть прием пробиотиков — живых микроорганизмов, которые напрямую заселяют кишечник и восстанавливают его микрофлору. Эффективность таких добавок может варьироваться в зависимости от дозировки, продолжительности лечения, возраста и общего состояния здоровья, однако во многих случаях они оказываются полезной дополнительной мерой.

