Назван простой способ профилактики аденомы простаты и простатита

Некоторые упражнения, например тренировка Кегеля, адаптированная для мужчин, помогают ослабить симптомы простатита и аденомы простаты, рассказала «Газете.Ru» врач флагманского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Елена Ильина.

Предстательная железа (или простата) — это небольшой железистый орган, расположенный у мужчин под мочевым пузырем, окружающий начальный отдел уретры. Ее основная функция — выработка секрета, который является частью спермы. Два распространенных недуга, подстерегающих мужчин после 40 лет, — это доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома простаты) и простатит (воспаление предстательной железы).

«Застойные явления — одна из частых причин развития и обострения простатита. Малоподвижный образ жизни, сидячая работа приводят к замедлению кровотока в тазовой области. Упражнения ЛФК, особенно те, что направлены на активацию мышц тазового дна, ягодиц и бедер, способствуют усилению венозного оттока и артериального притока. Это помогает предотвращать застой крови и лимфы в простате, снижая риск воспалительных процессов», — объяснила доктор.

По ее словам, мышцы тазового дна играют важную роль в поддержании нормального функционирования органов малого таза. При простатите и аденоме простаты часто наблюдается дисбаланс этих мышц: либо их хроническое напряжение (гипертонус), либо слабость.

«Специальные упражнения (например, упражнения Кегеля, адаптированные для мужчин) помогают нормализовать тонус мышц тазового дна. Это может снизить давление на простату, уменьшить болезненность, улучшить опорожнение уретры, способствовать оттоку секрета. А также улучшить контроль над мочеиспусканием, уменьшить чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, так как сильные мышцы могут частично компенсировать давление увеличенной простаты на уретру. Расслабляющие упражнения, дыхательная гимнастика, являющиеся частью ЛФК, помогают снять общее мышечное напряжение и снизить уровень стресса, что косвенно благоприятно влияет на состояние простаты», — рассказала врач.

При этом врач подчеркивает: ЛФК — это не панацея, но грамотно подобранные упражнения могут оказать комплексное положительное воздействие, способствующее профилактике и облегчению состояния при простатите и аденоме простаты.

