Врач объяснила появление твердых частиц в семенной жидкости

У некоторых мужчин в семенной жидкости могут появляться твердые частицы в из-за мелких кальциевых отложений в предстательной железе — так называемых камней простаты. Об этом рассказала врач Клэр Грейнджер из Университета Эдинбурга в беседе с изданием Metro.

По ее словам, такие образования формируются в тканях предстательной железы и иногда могут попадать в семенную жидкость. Чаще всего они возникают на фоне хронического воспаления, возрастных изменений или особенностей образа жизни. К возможным факторам риска относятся недостаточное потребление воды, длительное сидение и питание с высоким содержанием кальция.

«Точная распространенность камней простаты неизвестна. По разным оценкам, они могут встречаться у 7-70% процентов мужчин. Такой большой разброс объясняется тем, что во многих случаях заболевание протекает бессимптомно, и мужчины не знают о наличии таких отложений. В большинстве случаев их обнаруживают случайно при обследовании», — отметила Грейнджер.

Иногда камни могут вызывать дискомфорт, боль или изменения в семенной жидкости. Однако, как подчеркнула специалистка, в большинстве ситуаций лечение не требуется — организм способен самостоятельно выводить такие образования.

Риск появления камней увеличивается с возрастом, особенно после 50 лет, что связано с изменениями гормонального фона. Врач рекомендовала при появлении болей или других неприятных симптомов обратиться к специалисту, чтобы исключить возможные осложнения и при необходимости пройти обследование.

Ранее российские ученые выявили вирус, повышающий риск мужского бесплодия