Российские ученые хотят первыми в мире снять солнечную корону

Российские ученые первыми в мире хотят получить изображение солнечной короны с наноспутника. Об этом сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

«Никому в истории пока не удалось получить изображение короны Солнца с кубсата (класс наноспутников — прим.ред). До сих пор это получалось только у больших спутников. Можно сказать, что эта задача на грани реализуемости», — рассказал Богачев.

Первый спутник на базе платформы «Геоскан 16U» с зеркальным телескопом должен быть изготовлен в 2026 году, его запуск на орбиту запланирован на 2027 год. Основная сложность, как объяснили в ИКИ, в том, что чрезвычайно горячую солнечную корону можно увидеть только в ультрафиолетовом (УФ) или рентгеновском диапазонах. Такие изображения нельзя получить наземными телескопами из-за поглощения лучей в атмосфере.

К тому же жесткое УФ- и рентгеновское излучение не преломляется линзами и не отражается обычными зеркалами, поэтому потребуются многослойные металлические покрытия и тонкопленочные фильтры. Все это нужно уместить в корпус размером всего 25 на 25 на 50 сантиметров, пояснили в лаборатории.

Научный руководитель проекта Сергей Кузин отметил, что команда уже участвовала в создании трех больших солнечных телескопов, запущенных Россией за последние 30 лет. Два года назад ученые пытались поставить телескоп на кубсат 6U, но такого размера не хватило. По словам Кузина, компания «Геоскан» предложила ИКИ РАН создать солнечную обсерваторию на базе своей платформы 16U, которая уже прошла летную квалификацию. Ученые планируют вывести этот аппарат на низкую околоземную орбиту, а в будущем построить разветвленную сеть спутников для прогноза космической погоды.

