Ученые рассказали, что ждет человечество при исчезновении пчел

20 мая отмечается Всемирный день пчел. Ученые Пермского Политеха рассказали, как человек приручил этих насекомых, почему их численность сокращается и что произойдет, если пчелы исчезнут. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам ученого секретаря кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Марии Комбаровой, пчелы появились около 100 млн лет назад и, вероятно, произошли от хищных песчаных ос. Изначально люди просто разоряли дупла с ульями, однако позже поняли, что выгоднее сохранять пчелиные семьи и защищать их от хищников. Так возникло бортевое пчеловодство, а затем и современные ульи.

Как отметил кандидат исторических наук Михаил Нечаев, Русь веками оставалась одним из крупнейших экспортеров продуктов пчеловодства благодаря огромным лесным массивам. Особенно ценился воск, из которого делали свечи для богослужений.

По оценкам специалистов, почти 80% сельскохозяйственных культур, которые употребляет человек, зависят от опыления пчелами. Без них останутся в основном ветроопыляемые растения — например, картофель, рис, рожь и пшеница. При этом за последние 15 лет численность пчел сократилась почти на треть. Среди причин ученые называют пестициды, изменение климата и особенности современного пчеловодства.

Исследователи также объяснили, как образуется мед. Жизнь рабочей пчелы длится всего 30–45 дней. За это время она успевает опылить около пяти тысяч цветков. Чтобы получить килограмм меда, насекомым необходимо посетить примерно четыре миллиона растений.

Созревание меда занимает около 45 дней. Нектар проходит обработку ферментами в зобике пчелы, затем многократно перекладывается по сотам и обезвоживается благодаря вентиляции улья. Когда влажность снижается примерно до 20%, соты запечатываются воском.

Ученые подчеркнули, что «чистые» сорта меда действительно существуют. Пчелы обычно собирают нектар преимущественно с одного вида растений, например гречихи или липы, хотя небольшие примеси пыльцы других культур все же допускаются.

По словам кандидата фармацевтических наук Екатерины Баньковской, мед содержит фруктозу, глюкозу, витамины группы B, витамин C, кальций, магний, железо и другие микроэлементы. Однако продукт противопоказан людям с аллергией на продукты пчеловодства, а детям до двух лет его не рекомендуют из-за риска ботулизма.

