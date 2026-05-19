Создан материал, заменяющий инъекции инсулина при диабете

TBbio: гидрогель может заменить инъекции инсулина людям с диабетом первого типа
Швейцарские ученые из Университета Женевы приблизились к созданию «живого импланта», который может избавить людей с диабетом первого типа от постоянных уколов инсулина. Исследователи разработали особый гидрогель, помогающий клеткам поджелудочной железы выживать после трансплантации и эффективно регулировать уровень сахара в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Trends in Biotechnology (TBbio).

Новый материал получил название Amniogel. Внутрь гидрогеля помещают островковые клетки поджелудочной железы — именно они в естественных условиях вырабатывают инсулин. После трансплантации гель создает вокруг клеток сеть микрососудов, которая снабжает их кислородом и питательными веществами. Благодаря этому клетки лучше приживаются и дольше сохраняют работоспособность.

В экспериментах на мышах импланты с Amniogel поддерживали нормальный уровень глюкозы в крови как минимум 100 дней. По словам авторов, эффективность оказалась значительно выше, чем при обычной пересадке клеток без защитной оболочки.

Ученые отдельно отметили происхождение материала. Основой для гидрогеля стала амниотическая мембрана плаценты — ткань, которую получают после родов. Ученые отмечают, что такой материал не только помогает клеткам выживать, но и частично защищает их от атак иммунной системы, которая обычно быстро уничтожает пересаженные ткани.

Авторы считают, что в будущем технология может стать шагом к созданию полноценной биоинженерной поджелудочной железы. Кроме лечения диабета, подобные гидрогели потенциально смогут использоваться и в других видах клеточной терапии — например, для восстановления поврежденных тканей и органов.

